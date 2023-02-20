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Стиль життя

Чоловік убитої українки Галини Гатчинз зустрінеться в суді з Алеком Болдвіном

галина гатчинз
Фото: Halyna Hutchins/Instagram | Галина Гатчинз із чоловіком та сином

Окрім Метью Гатчинза, до списку свідків включено ще кілька членів команди фільму "Іржа".

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Метью Гатчинз, вдівець української операторки Галини Гатчинз, яка загинула під час зйомок фільму "Іржа" у жовтні 2021 року, з'явиться в суді, оскільки він доданий до списку свідків окружного прокурора Нью-Мексико для свідчень на попередньому слуханні 24 лютого проти Болдвіна та зброї Гутьєррес-Рід, повідомляє Daily Mail.

Минулого місяця актор і співробітниця знімальної команди були офіційно звинувачені у ненавмисному вбивстві у зв'язку зі смертю Галини у малобюджетному вестерні у Нью-Мексико.

Прокуратура стверджує, що Болдвін натиснув на курок пістолета, який убив Гатчинз, тоді як Гутьєррес-Рід не змогла забезпечити його розрядку.

Минулого року Метью, у якого залишився 9-річний син , подав до суду на команду фільму і був призначений виконавчим директором у рамках мирової угоди. Раніше він висловлював "не зацікавленість у взаємних звинуваченнях".

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Галина Гатчинз із чоловіком Метью
Фото: Instagram halynahutchins

Крім Гатчінза, до великого списку свідків увійшли режисер Джоел Соуза, який був поранений кулею, що пройшла через Галину, і помічник режисера Девід Холлс. Останнього звинувачують у тому, що він сказав Болдвіну, що пістолет "холодний" (безпечний), проте той спростовує будь-які звинувачення. Однак у січні він домовився з прокуратурою про визнання вини, яка включала шестимісячний умовний термін та штраф.

Свої свідчення можуть дати Сет Кенні, що відповідає за реквізит, асистент оператора Лейн Лупер, виконавчий продюсер Габріель Пікл і супервайзер сценарію Мейм Мітчелл. Мейм першою зателефонувала в 911 році після того, як Гатчинз була застрелена. Вона найближче стояла до Галини, коли в ту потрапила куля. Раніше у 2021 році вона подала власний позов проти Болдвіна та інших на знімальному майданчику вестерну. У позові йдеться про напад, навмисне заподіяння емоційного стресу та навмисне заподіяння шкоди. У ньому також йдеться, що сцена, що знімається, не вимагала стрілянини з пістолета.

Тим часом Болдвін та Гутьєррес-Рід відкинули звинувачення у ненавмисному вбивстві.

Раніше Фокус писав, чому загинула Галина Гатчинз.