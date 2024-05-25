Алеку Болдуину грозит тюремный срок: детали

Актер пытается всячески избежать ответственности за трагедию на съемках, однако прокурор Кари Моррисси не дает ему этого сделать. Защита Болдуина начала против нее настоящую войну.

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Судья Мэри Марлоу Соммер в Нью-Мексико отклонила ходатайство адвокатов 66-летнего американского актера Алека Болдуина Люка Никаса и Алекса Спиро о прекращении дела о непредумышленном убийстве оператора из Украины Галины Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина", сообщает Variety.

В июле знаменитость снова предстанет перед судом, и ему грозит максимальное наказание в виде 18 месяцев тюремного заключения, если его признают виновным.

По словам прокурора Кари Моррисси, актер "несет ответственность за огнестрельное оружие, когда оно оказывается в его руках". В свою очередь адвокаты Болдуина заявляли, что Моррисси не предоставила важных доказательств большому жюри ранее в январе этого года, а свидетели защиты не были доступны.

Выслушав обе стороны, судья Соммер подчеркнула что Кари поделилась письмом присяжных заседателей "дословно", но объяснила, что они приняли решение не "расширять" это письмо.

"Суд не в состоянии подвергать сомнению решение большого жюри в этом отношении. Хотя государство отложило некоторые вопросы, во многих других случаях присяжные задавали доказательные вопросы и получали полные ответы от свидетелей", – подчеркнула она.

Трагедия на съемочной площадке фильма "Ржавчина" произошла в октябре 2021 года. Во время работы над эпизодом Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета, который оказался заряженным боевым патроном и смертельно ранил Хатчинс. Ранение получил и режиссер фильма Джоэл Соуза, но его травма оказалась не опасной для жизни, и после лечения он вернулся в режиссерское кресло.

Алек Болдуин в первые минуты после стрельбы на съемочной площадке Фото: Santa Fe New Mexican

Голливудская знаменитость категорически опровергал все обвинения в суде и не считает себя виноватым в том, что случилось. Он даже заявил, что не нажимал на курок пистолета, и добавил, что в его обязанности не ходило обеспечение безопасности оружия.

Согласно документам, фигурировавшим на суде, ФБР проверило пистолет, использованный в смертельной сцене, в которой была убита Хатчинс, и что окружной прокурор не смог представить все доказательства испытаний. В них утверждается, что при полной заряженности револьвер стрелял без нажатия на спусковой крючок, как и в день трагедии.

Во время суда над Ханной Гутьеррес-Рид в начале этого года агент Брайс Зиглер сказал, что ему пришлось сломать пистолет молотком, чтобы заставить его стрелять без использования спускового крючка.

Первые приговоры в деле Галины Хатчинс

В деле об убийстве украинки, которое длится уже 2,5 года, есть первые вердикты. В апреле 2023 года оружейник картины Ханна Гутьеррес-Рид была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения за непредумышленное убийство Галины Хатчинс. После приговора она предупредила, что ее приговор стал "плохим знаком" для актера.

А вот Дэвид Холлс, первый помощник режиссера "Ржавчины", не отбывал тюремного заключения после того, как сослался на обвинение в небрежном обращении со смертоносным оружием. Ему дали шесть месяцев испытательного срока без надзора, штраф в размере 500 долларов, 24 часа общественных работ и обязали пройти курс по безопасности обращения с огнестрельным оружием.

Война адвокатов и прокурора

В прошлом году 5 октября Алеку предложили сделку о признании вины, согласно которой он не будет отбывать тюремное заключение в связи с непредумышленным убийством Хатчинс, и дали время подумать до 27 октября. Однако уже 17 октября прокуратура отозвала это предложение и заявила, что предъявит ему обвинение.

Адвокаты Болдуина обвинили прокуратуру в ряде злоупотреблений и добиваются прекращения дела. Они утверждают, что Кари Моррисси неоднократно передавала конфиденциальную информацию о разбирательстве большого жюри репортеру NBC. В ноябре юристы актера подали ходатайство о введении санкций по этому вопросу и потребовали отстранить Морриси и ее второго адвоката от дела. Они также добивались наложения денежных штрафов на прокурора за ее предполагаемое неправомерное поведение.

Добавим, что в апреле прошлого года Болдуин вернулся к работе над фильмом "Ржавчина" и даже снова взял в руки оружие.

Ранее Фокус писал, что Алек Болдуин оказался в центре скандала.