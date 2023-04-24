Алек Болдуин снова взял в руки оружие на съемках фильма "Ржавчина"

Актер вернулся к съемкам через полтора года после трагедии с украинкой.

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Не успели с 65-летнего американского актера Алека Болдуина снять обвинения в убийстве оператора-украинки Галины Хатчинс, как он поспешил вернуться к съемкам вестерна, где произошла трагедия в октябре 2021 года. Актера заметили на съемках "Ржавчины" с ружьем в руках. Удивоение вызвал тот факт, что на фотографиях, опубликованных в прессе, держал он его задом наперед, пишет New York Post.

Журналисты издания отмечают: неясно, держал ли Болдуин оружие так в качестве меры предосторожности на съемочной площадке в Монтане или это было преднамеренно как часть сцены.

Работа над вестерном продолжилась через полтора года и перенесена на Йеллоустонское киноранчо в Монтане. Раненный в ходе инцидента режиссер Джоэл Соуза тоже вернулся к съемкам.

Ранее Болдуин достиг с мужем покойной Галины соглашения, и теперь часть прибыли от проката картины пойдет семье погибшей. Но если вопрос с вдовцом ему уладить удалось, то теперь от Болдуина требуют компенсацию украинские родственники Хатчинс – ее родители и сестра. Адвокаты актера уже потребовали не давать делу ход, поскольку считают, что претензии ошибочны.

В свое время Болдуин утверждал, что не нажимал на курок пистолета, и впоследствии не признал себя виновным по обвинениям, выдвинутым окружным прокурором Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Оружейнику команды Ханне Гутьеррес-Рид также было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, ее дело все еще на рассмотрении.

Помощник режиссера Дэвид Холлс получил шесть месяцев условно в результате того, что его признали виновным в том, что он не проверил боевые пули в винтовке Болдуина. Ранее он не оспаривал обвинения в мелком правонарушении, небрежном использовании смертоносного оружия, и ему было приказано выплатить штраф в размере 500 долларов, пройти курс безопасного обращения с огнестрельным оружием и 24 часа общественных работ.

Ранее Фокус писал, что жена Алека Болдуина показала всех своих семерых детей.