"Довольны решением": с Алека Болдуина сняли обвинение в убийстве украинки

Американский актер застрелил из револьвера оператора украинского происхождения Галину Хатчинс во время съемок фильма "Ржавчина".

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С американского актера Алека Болдуина снято уголовное обвинение в непреднамеренном убийстве оператора украинского происхождения Галины Хатчинс, совершенном во время съемок фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико. Об этом пишет BBC со ссылкой на адвокатов актера.

"Мы довольны решением закрыть дело против Алека Болдуина и призываем к надлежащему расследованию фактов и обстоятельств этого трагического происшествия", — сказал журналистам адвокат Люк Никас.

Если бы суд признал Алека Болдуина виновным по данному делу, ему могло бы грозить до 18 месяцев тюремного заключения.

Авторы публикации отмечают, что обвинение в непредумышленном убийстве было также предъявлено консультанту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид. Ее адвокат сказал представителям СМИ, что они "полностью ожидают, что в конце этого процесса Ханна также будет реабилитирована".

Что известно об убийстве Галины Хатчинс

Галина Хатчинс погибла в октябре 2021 года от выстрела из револьвера, находящегося в тот момент в руках у Алека Болдуина. В связи с этим актеру предъявили обвинение в непреднамеренном убийстве по двум пунктам.

Сам Болдуин не признавал, что спустил курок, однако ФБР заключила, что выстрел не мог быть совершен без нажатия на спусковой крючок.

Как ранее сообщал Фокус, в день смерти Хатчинс консультант по оружию Ханна Гутьеррес-Рид принесла на съемки фильма "Ржавчина" три револьвера. Помощник режиссера Дэйв Холлс дал один из них Болдуину, сказав, что оружие не заряжено.

Актер некоторые время упражнялся с револьвером, сидя на скамье. Затем он вскинул руку с оружием по направлению к камере, за которой стояла Хатчинс. Раздался громкий звук, после которого оператор пожаловалась на боль и стала валиться с ног. Она умерла по пути в больницу от пулевого ранения.

Галина Хатчинс Фото: Соцсети

Первый приговор по данному делу был вынесен 31 марта помощнику режиссера Дэвиду Холлсу. Он не стал отрицать свою вину в неправильном хранении оружия и был приговорен к шести месяцам условного заключения.

Позже, 19 апреля, Алек Болдуин потребовал у матери отца и сестры Галины Хатчинс, которые живут в Украине, отклонить иск, ссылаясь на то, что "у семьи длительное время не было достаточно близких отношений".

Мы также писали о том, что 20 апреля стало известно о возвращении Алека Болдуина к работе над фильмом "Ржавчина". Раненный во время убийства Галины Хатчинс режиссер Джоэл Соуза также приступит к съемкам картины.