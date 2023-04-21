"Задоволені рішенням": з Алека Болдуїна зняли звинувачення у вбивстві українки

Американський актор застрелив із револьвера оператора українського походження Галину Хатчінс під час зйомок фільму "Іржа".

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З американського актора Алека Болдуїна знято кримінальне звинувачення у ненавмисному вбивстві оператора українського походження Галини Хатчінс, скоєному під час зйомок фільму "Іржа" у Нью-Мексико. Про це пише ВВС з посиланням на адвокатів актора.

"Ми задоволені рішенням закрити справу проти Алека Болдуїна та закликаємо до належного розслідування фактів та обставин цієї трагічної події", — сказав журналістам адвокат Люк Нікас.

Якби суд визнав Алека Болдуїна винним по цій справі, йому могло б загрожувати до 18 місяців ув'язнення.

Автори публікації зазначають, що звинувачення у ненавмисному вбивстві було також висунуто консультантові зі зброї Ханне Гутьєррес-Рід. Її адвокат сказав представникам ЗМІ, що вони "повністю очікують, що наприкінці цього процесу Ханна також буде реабілітована".

Що відомо про вбивство Галини Хатчінс

Галина Хатчинс загинула в жовтні 2021 року від пострілу з револьвера, який на той момент перебував в руках у Алека Болдуїна. У зв'язку з цим актору повідомили про звинувачення в ненавмисному вбивстві за двома пунктами.

Сам Болдуїн не визнавав, що спустив курок, проте ФБР зробила висновок, що постріл не міг бути здійснений без натискання на спусковий гачок.

Як раніше повідомляв Фокус, у день смерті Хатчинс консультант зі зброї Ханна Гутьєррес-Рід принесла на зйомки фільму "Ржавчина" три револьвери. Помічник режисера Дейв Холлс дав один із них Болдуїну, сказавши, що зброя не заряджена.

Актор якийсь час вправлявся з револьвером, сидячи на лаві. Потім він підняв руку зі зброєю до камери, за якою стояла Хатчінс. Пролунав гучний звук, після якого оператор поскаржилася на біль і почала валитися з ніг. Вона померла по дорозі до лікарні від кульового поранення.

Галина Хатчінс Фото: Соцмережі

Перший вирок у цій справі було винесено 31 березня помічникові режисера Девіду Холлсу. Він не заперечував своєї провини в неправильному зберіганні зброї та був засуджений до шести місяців умовного ув'язнення.

Пізніше, 19 квітня, Алек Болдуїн зажадав у матері батька та сестри Галини Хатчинс, які живуть в Україні, відхилити позов, посилаючись на те, що "у сім'ї тривалий час не було достатньо близьких стосунків".

Ми також писали про те, що 20 квітня стало відомо про повернення Алека Болдуїна до роботи над фільмом "Іржа". Поранений під час вбивства Галини Хатчінс режисер Джоел Соуза також візьметься до зйомок картини.