Жена Алека Болдуина показала всех семерых детей от актера (фото, видео)

Чтобы собрать всех детей в одном кадре, Хиларии пришлось пойти на хитрость.

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65-летний американский актер и режиссер Алек Болдуин вместе со своей 39-летней женой Хиларией воспитывают семерых несовершеннолетних детей. По случаю Пасхи многодетная мать показала кадр с изображением всего своего большого семейства, опубликовав его на странице в соцсети.

На фото, сделанном, скорее всего, в доме пары в пригороде Нью-Йорка супруги позируют с семилетним Рафаэлем, шестилетним Леонардо, четырехлетним Ромео, двухлетним Эдуардо, девятилетней Кармен, двухлетней Марией и шестимесячной Иларией.

Все дети сидели на полу в гостиной, двое из которых прижались к маме на коленях, а Алек встал на колени позади своей жены. Оказывается, Хилария применила немного материнской изобретательности, чтобы расставить всех для фото.

"Единственный способ запечатлеть их всех на картинке – это держать на коленях большую пластиковую коробку с конфетами. Мое лицо либо поздравляет себя с моментом гениальности мамы, либо задается вопросом, стоил ли того сахарный подъем и крах позже… Мне нравится, что семеро детей, я отказалась от того, что все смотрят в камеру и улыбаются, и просто хочу, чтобы они присутствовали на фото. Счастливой Пасхи всем вам от нас. С любовью", — подписала снимок миссис Болдуин.

В кадре некоторые дети одеты в шорты и футболки, а некоторые еще в пижамах.

Шестью днями ранее известный актер светился от радости, позируя для семейного фото во время вечеринки в честь своего 65-летия.

"Фото нашей дикости, такие, какие мы есть. Пусть этот год принесет тебе мир, здоровье и счастье. Нам повезло быть рядом с тобой… через все это. С днем рождения, Алек, мы любим тебя", — отметила Хилария в подписи.

Не так давно супруги отметили и 11-ую годовщину помолвки, в честь чего жена актера поделилась селфи с мужем в лифте.

Впервые Алек и Хилария встретились в нью-йоркском ресторане Pure Food and Wine Сармы Мелнгайлис 18 февраля 2011 года. 30 июня Болдуины отметят 11-ую годовщину свадьбы.

Ранее Фокус писал, что Хилария и Алек рассказали о том, планируют ли восьмого ребенка.