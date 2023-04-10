Дружина Алека Болдвіна показала всіх сімох дітей від актора (фото, відео)

Щоб зібрати всіх дітей в одному кадрі, Гіларії довелося піти на хитрість.

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65-річний американський актор і режисер Алек Болдвін разом зі своєю 39-річною дружиною Гіларією виховують сімох неповнолітніх дітей. З нагоди Великодня багатодітна мати показала кадр із зображенням усієї своєї великої родини, опублікувавши його на сторінці в соцмережі.

На фото, зробленому, найімовірніше, в будинку пари в передмісті Нью-Йорка подружжя позує із семирічним Рафаелем, шестирічним Леонардо, чотирирічним Ромео, дворічним Едуардо, дев'ятирічною Кармен, дворічною Марією та шестимісячною Іларією.

Всі діти сиділи на підлозі у вітальні, двоє з яких притулилися до мами на колінах, а Алек став навколішки позаду своєї дружини. Виявляється, Гіларія використала трохи материнської винахідливості, щоб розставити всіх для фото.

"Єдиний спосіб сфотографувати їх усіх на картинці – це тримати на колінах велику пластикову коробку з цукерками. Моє обличчя чи вітає себе з моментом геніальності мами, чи запитує, коштував того цукровий підйом і крах пізніше… Мені подобається, що семеро дітей, я відмовилася від того, що всі дивляться в камеру і посміхаються, і просто хочу, щоб вони були на фото. Щасливого Великодня всім вам від нас. З любов'ю", — підписала знімок місіс Болдвін.

У кадрі деякі діти одягнені у шорти та футболки, а деякі ще у піжамах.

Шістьма днями раніше відомий актор світився від радості, позуючи для сімейного фото під час вечірки на честь свого 65-річчя.

"Фото нашої дикості, такі, які ми є. Нехай цей рік принесе тобі мир, здоров'я та щастя. Нам пощастило бути поряд з тобою… через усе це. З днем народження, Алеку, ми любимо тебе", — зазначила Гіларія у підписі.

Нещодавно подружжя відзначило й 11 річницю заручин, на честь чого дружина актора поділилася селфі з чоловіком у ліфті.

Вперше Алек та Гіларія зустрілися в нью-йоркському ресторані Pure Food and Wine Сарми Мелнгайліс 18 лютого 2011 року. 30 червня Болдвіни відзначать 11-ту річницю весілля.

Раніше Фокус писав, що Гіларія та Алек розповіли про те, чи планують восьму дитину.