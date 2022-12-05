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Стиль життя

Дружина Алека Болдвіна зізналася, чи планують вони народження восьмої дитини

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Фото: Instagram/Hilaria Thomas Baldwin | Алек і Гіларія Болдвін

Гіларія розповіла, що запропонувала чоловікові зупинитися на сімох дітях.

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Дружина американського актора Алека Болдвіна 38-річна Гіларія, яка кілька місяців тому народила дочку, розповіла, чи планують вони з чоловіком ще дітей. Про це повідомляє Daily Mail.

Інструкторка з йоги Гіларія Болдвін зазначила, що після народження їхньої сьомої дитини вона запропонувала коханому зупинитися.

"Я б сказала, що ми закінчили. Але я так уже говорила після шести (дітей — ред.). Але так, я сподіваюся, що ми закінчили", — сказала Гіларія.

Натякаючи на вазектомію, вона додала: "Але Алек усе ще повинен піти й зробити свій внесок. Отже, якщо він не виконує свою частину роботи, іноді може статися щось".

Гіларія і Алек Болдвін із дітьми Fullscreen
Гіларія і Алек Болдвін із дітьми
Фото: Instagram hilariabaldwin

Наразі пара виховує синів Едуардо Пао Лукаса (2 роки), Ромео Алехандро Давида (4 роки), Леонардо Анхеля Чарльза (6 років) і Рафаеля Томаса (7 років), а також дочок Кармен Габріелу (9 років), Марію Люсію Вікторію (1,8 роки) й Іларію Каталіну Ірену, якій виповнилося 11 тижнів.

Нагадаємо, Гіларія молодша за чоловіка на 26 років і раніше засуджувала пари з великою різницею у віці. Однак думка жінки змінилася після її зустрічі з актором.