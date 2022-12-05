Дружина Алека Болдвіна зізналася, чи планують вони народження восьмої дитини
Гіларія розповіла, що запропонувала чоловікові зупинитися на сімох дітях.
Дружина американського актора Алека Болдвіна 38-річна Гіларія, яка кілька місяців тому народила дочку, розповіла, чи планують вони з чоловіком ще дітей. Про це повідомляє Daily Mail.
Інструкторка з йоги Гіларія Болдвін зазначила, що після народження їхньої сьомої дитини вона запропонувала коханому зупинитися.
"Я б сказала, що ми закінчили. Але я так уже говорила після шести (дітей — ред.). Але так, я сподіваюся, що ми закінчили", — сказала Гіларія.
Натякаючи на вазектомію, вона додала: "Але Алек усе ще повинен піти й зробити свій внесок. Отже, якщо він не виконує свою частину роботи, іноді може статися щось".
Наразі пара виховує синів Едуардо Пао Лукаса (2 роки), Ромео Алехандро Давида (4 роки), Леонардо Анхеля Чарльза (6 років) і Рафаеля Томаса (7 років), а також дочок Кармен Габріелу (9 років), Марію Люсію Вікторію (1,8 роки) й Іларію Каталіну Ірену, якій виповнилося 11 тижнів.
Нагадаємо, Гіларія молодша за чоловіка на 26 років і раніше засуджувала пари з великою різницею у віці. Однак думка жінки змінилася після її зустрічі з актором.