Дружина Алека Болдвіна розповіла, як ставиться до великої різниці у віці між подружжям

Гіларія Болдвін молодша за чоловіка на 26 років.

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38-річна дружина американського актора Алека Болдвіна Гіларія, яка молодша за чоловіка на 26 років, заявила, що раніше засуджувала пари з великою різницею у віці. Про це вона розповіла в ефірі першого епізоду свого нового подкасту "Анонімні відьми", який вона веде разом із ювелірною дизайнеркою Мішель Кемпбелл Мейсон, пише People.

"До того, як я зустрілася з Алеком, я засуджувала жінок і чоловіків із великою різницею у віці. Я б подивилася на це так, ніби цей чоловік похилого віку хоче якусь молоду хв*йду без будь-якої думки… Ця молода жінка, очевидно, мисливиця за золотом, і їй, очевидно, все одно, і вона така: "Я сподіваюся, ти помреш, і я заберу всі твої гроші", — зізналася вона.

Однак, думка жінки змінилася після її зустрічі з актором.

"Тепер, коли я перебуваю в цих стосунках і люди будуть регулярно говорити про мене такі речі, я розумію, що це вбило мені в голову? Чому я так засуджую інших людей, які буквально щойно знаходять любов, і, можливо, їхнє кохання відрізняється від вас і вашого кохання або від того, що я думала про кохання, але це не робить його несправжнім", — підсумувала Гіларія.

Алек Болдвін одружився з інструкторкою з йоги Гіларією Томас у 2012 році. Наразі пара виховує синів Едуардо Пао Лукаса (2 роки), Ромео Алехандро Давида (4 роки), Леонардо Анхеля Чарльза (6 років) та Рафаеля Томаса (7 років), а також дочок Кармен Габріелу (9 років), Марію Люсію Вікторію (1,8 року) й Іларію Каталіну Ірену, якій виповнилося 7 тижнів.

Незважаючи на таку кількість дітей, подружжя заявило, що не збирається зупинятися та подумує про восьму дитину.

Нагадаємо, Алек Болдвін досяг мирової угоди з родиною вбитої української операторки Галини Хатчінс. Зйомки вестерну "Ржавчина" знову поновляться на початку 2023 року, а чоловік українки Меттью Гатчінс стане виконавчим продюсером фільму. Водночас Джоел Соуза, який також постраждав під час інциденту у жовтні 2021, повернеться до посади режисера, а головні ролі зіграють ті ж персони, зокрема багатодітний батько Алек Болдвін.