Жена Алека Болдуина рассказала, как относится к большой разнице в возрасте между супругами

Хилария Болдуин младше мужа на 26 лет.

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38-летняя жена американского актера Алека Болдуина Хилария, которая младше мужа на 26 лет, заявила, что раньше осуждала пары с большой разницей в возрасте. Об этом она рассказала в эфире первого эпизода своего нового подкаста "Анонимные ведьмы", который она ведет вместе с ювелирным дизайнером Мишель Кэмпбелл Мейсон, пишет People.

"До того, как я встретилась с Алеком, я осуждала женщин и мужчин с большой разницей в возрасте. Я бы посмотрел на это так, как будто этот пожилой мужчина хочет какую-нибудь молодую шл*шку без какого-либо мнения… Эта молодая женщина, очевидно, охотница за золотом, и ей, очевидно, все равно, и она такая: "Я надеюсь, ты умрешь, и я заберу все твои деньги"", – призналась она.

Однако мнение женщины изменилось после ее встречи с актером.

"Теперь, когда я нахожусь в этих отношениях, и люди будут регулярно говорить обо мне такие вещи, я понимаю, что это вбило мне в голову? Почему я так осуждаю других людей, которые буквально только что находят любовь, и, может быть, их любовь отличается от вас и вашей любви или от того, что я думала о любви, но это не делает ее недействительной", – заключила Хилария.

Алек Болдуин женился на инструкторе по йоге Хиларии Томас в 2012 году. Сейчас пара воспитывает сыновей Эдуардо Пао Лукаса (2 года), Ромео Алехандро Давида (4 года), Леонардо Анхеля Чарльза (6 лет) и Рафаэля Томаса (7 лет), а также дочерей Кармен Габриэлу (9 лет), Марию Люсию Викторию (1,8 года) и Иларию Каталину Ирену, которой исполнилось 7 недель.

Несмотря на такое количество детей, супруги заявили, что не собираются останавливаться и подумывают о восьмом ребенке.

Напомним, Алек Болдуин достиг мирового соглашения с семьей убитой украинской оператора Галины Хатчинс. Съемки вестерна "Ржавчина" снова возобновятся в начале 2023 года, а муж украинки Мэттью Хатчинс станет исполнительным продюсером фильма. Тем временем Джоэл Соуза, также пострадавший во время инцидента в октябре 2021, вернется к должности режиссера, а главные роли сыграют те же персоны, в частности многодетный отец Алек Болдуин.