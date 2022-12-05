Жена Алека Болдуина призналась, планируют ли они рождение восьмого ребенка

Хилария рассказала, что предложила мужу остановиться на семерых детях.

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Жена американского актера Алека Болдуина 38-летняя Хилария, которая несколько месяцев назад родила дочь, рассказала, планируют ли они с супругом еще детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Инструктор йоге Хилария Болдуин отметила, что после рождения их седьмого ребенка, она предложила возлюбленному остановиться.

"Я бы сказала, что мы закончили. Но я так уж говорила после шести (детей – ред.). Но да, я надеюсь, что мы закончили", — сказала Хилария.

Намекая на вазэктомию она добавила: "Но Алек все еще должен пойти и внести свой вклад. Так что, если он не выполняет свою часть работы, иногда может случиться что-то".

[ + – ] Хилария и Алек Болдуин с детьми Фото: Instagram hilariabaldwin

Сейчас пара воспитывает сыновей Эдуардо Пао Лукаса (2 года), Ромео Алехандро Давида (4 года), Леонардо Анхеля Чарльза (6 лет) и Рафаэля Томаса (7 лет), а также дочерей Кармен Габриэлу (9 лет), Марию Люсию Викторию (1,8 года) и Иларию Каталину Ирену, которой исполнилось 11 недель.

Напомним, Хилария младше мужа на 26 лет и раньше осуждала пары с большой разницей в возрасте. Однако мнение женщины изменилось после ее встречи с актером.