Алек Болдвін знову взяв у руки зброю на зйомках фільму "Іржа"

Актор повернувся до зйомок за півтора роки після трагедії з українкою.

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Не встигли з 65-річного американського актора Алека Болдвіна зняти звинувачення у вбивстві операторки-українки Галини Гатчінс, як він поспішив повернутися до зйомок вестерну, де сталася трагедія у жовтні 2021 року. Актора помітили на зйомках "Іржі" з рушницею в руках. Здивування викликав той факт, що на фотографіях, опублікованих у пресі, він тримав її задом наперед, пише New York Post.

Журналісти видання зазначають: незрозуміло, чи тримав Болдвін зброю так як запобіжний захід на знімальному майданчику в Монтані, чи це було навмисно як частина сцени.

Робота над вестерном відновилася через півтора роки і перенесена на Єллоустонське кіноранчо в Монтані. Поранений під час інциденту режисер Джоел Соуза теж повернувся до зйомок.

Раніше Болдвін досяг із чоловіком покійної Галини угоди, і тепер частина прибутку від прокату картини піде родині загиблої. Але якщо питання з вдівцем йому залагодити вдалося, то від Болдвіна тепер вимагають компенсацію українські родичі Гатчінс – її батьки та сестра. Адвокати актора вже вимагали не давати справі ходу, оскільки вважають, що претензії помилкові.

Свого часу Болдвін стверджував, що не натискав на курок пістолета, і згодом не визнав себе винним за звинуваченнями, висунутими окружним прокурором Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Зброярці команди Ханні Гутьєррес-Рід також було висунуто звинувачення у ненавмисному вбивстві, її справа все ще на розгляді.

Помічник режисера Девід Холлс отримав шість місяців умовно, бо його визнали винним у тому, що він не перевірив бойові кулі у гвинтівці Болдвіна. Раніше він не заперечував звинувачення у дрібному правопорушенні, недбалому використанні смертоносної зброї, і йому було наказано виплатити штраф у розмірі 500 доларів, пройти курс безпечного поводження з вогнепальною зброєю та 24 години громадських робіт.

Раніше Фокус писав, що дружина Алека Болдвіна показала усіх своїх сімох дітей.