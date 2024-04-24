"Чому ти вбив цю жінку?": Алек Болдвін опинився в центрі скандалу

Болдвіна повторно звинуватили в ненавмисному вбивстві українки Галини Гатчінс на зйомках фільму "Раст" цього року. Саме про цей інцидент нагадала йому відвідувачка кафе.

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Відомий актор Алек Болдвін опинився в незручній ситуації, коли до нього в кав'ярні причепилася жінка, яка вимагала від нього сказати "Свободу Палестині", а потім нагадала про смерть українки Галини Хатчінс, яка була оператором на зйомках вестерну "Раст" ("Іржа"). Алек розлютився і вибив телефон у неї з рук. Про це пише NZ herald.

Алек Болдвін відкинув телефон жінки після того, як вона неодноразово вимагала від нього сказати: "Свободу Палестині" і запитувала в нього про смерть операторки Галини Гатчінс, транслюючи відео в соцмережі.

Інцидент з Алеком Болдвіном

66-річному чоловікові висунуто обвинувачення в ненавмисному вбивстві після смертельного пострілу в операторку Гатчінс на зйомках фільму "Раст" у жовтні 2021 року.

Болдвін розмовляв телефоном у кафе, коли до нього звернулася жінка, яка неодноразово просила його висловитися на підтримку Палестини, а також запитувала: "Чому ви вбили цю жінку?".

"Алеку, можеш, будь ласка, сказати "Свободу Палестині" один раз? Чому ти вбив цю жінку? Ти вбив ту жінку і не сів у в'язницю? Ніякого тюремного ув'язнення, Алеку? Ніякого тюремного ув'язнення, Алеку?" — запитала вона, знімаючи на відео його спробу ігнорувати її.

"Алеку, лише один раз, і я залишу тебе в спокої? Я залишу тебе в спокої, клянуся. Просто скажи "Свободу Палестині" один раз, один раз", — наполягала вона, коли він підійшов до дверей і запитав співробітників кафе, чи збираються вони викликати поліцію.

Алек продовжував її ігнорувати, поки жінка наполягала і вимагала від нього сказати: "Свободу Палестині, до біса сіонізм, до біса Ізраїль".

Потім Болдвін вибив камеру з руки жінки, і зйомка припинилася.

Це сталося після того, як зброярку Ханну Гутьєррес-Рід, яка працювала на зйомках фільму, визнали винною в ненавмисному вбивстві в середу після того, як вона зарядила для Болдвіна на знімальному майданчику пістолет, з якого було вбито Галину.

Галина Хатчінс Фото: Instagram halynahutchins

Гуттьєрес-Рід була поміщена до в'язниці в очікуванні вироку, який може становити до 18 місяців тюремного ув'язнення і штраф у розмірі 5000 доларів.

У січні 2023 року Болдвіну висунули обвинувачення в ненавмисному вбивстві, і він не визнав себе винним. Але обвинувачення було висунуто повторно через рік, і тоді його команда юристів заявила, що "з нетерпінням чекає нашого дня в суді".