Семья украинки Галины Хатчинс, которую застрелил Алек Болдуин, недовольна решением суда

Семья оператора заявила, что планирует бороться до конца и привлечь актера к ответственности за ее смерть на съемочной площадке после того, как суд Нью-Мексико отклонил обвинения против него в непредумышленном убийстве.

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Семья убитой на съемках фильма "Ржавчина" операторки Галины Хатчинс, недовольна решением суда об оправдании актера Алека Болдуина, который нажал на спусковой крючок пистолета. Об этом пишет New York Post.

Семья оператора заявила, что планирует бороться до конца и привлечь актера к ответственности за ее смерть на съемочной площадке после того, как суд Нью-Мексико отклонил обвинения против него в непредумышленном убийстве.

"Это прекращение уголовного дела против Алека Болдуина никоим образом не формирует и не формирует его реабилитацию. Это не меняет того факта, что Алек Болдуин убил Галину Хатчинс на съемках "Иржи". Это не меняет того факта, что он выстрелил из заряженного пистолета, нацелив его на человека", — заявила прокурор Глория Оллред, представляющая интересы семьи Хатчинс.

Галина Гатчинс

Оллред сказала, что представители семьи "сожалеют, что судья не воспользовалась ни одной из других доступных ей возможностей, которые позволили бы продолжить уголовное преследование".

"Хотя решение судьи об увольнении станет сокрушительным ударом для семьи Галины в Украине, которая ежедневно оплакивает ее смерть, мы будем продолжать отстаивать правду о том, что Алек Болдуин ответственен за смерть Галины", — сказала она.

Сам Болдуин расплакался, когда судья Зоммер объявила, что она снимает с него обвинения во время судебного разбирательства.

Напомним, что трагедия произошла в 2021 году, Болдуин случайно убил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуса. Актер думал, что пистолет был заряжен холостыми патронами. 42-летняя оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была доставлена в больницу, где впоследствии умерла. Тяжелые раны получил и режиссер фильма.