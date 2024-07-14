Сім'я українки Галини Гатчінс, яку застрелив Алек Болдвін, незадоволена рішенням суду

Родина операторки заявила, що планує боротися до кінця і притягнути актора до відповідальності за її смерть на знімальному майданчику після того, як суд Нью-Мексико відхилив звинувачення проти нього в ненавмисному вбивстві.

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Родина вбитої на зйомках фільму "Іржа" операторки Галини Хатчінс, незодоволення рішенням суду щодо виправдання актора Алека Болдвіна, який натиснув на спусковий гачок пістолета. Про це пише New York Post.

Родина операторки заявила, що планує боротися до кінця і притягнути актора до відповідальності за її смерть на знімальному майданчику після того, як суд Нью-Мексико відхилив звинувачення проти нього в ненавмисному вбивстві.

"Це припинення кримінальної справи проти Алека Болдуіна жодним чином не формує і не формує його реабілітацію. Це не змінює того факту, що Алек Болдуін убив Галину Хатчінс на зйомках "Іржі". Це не змінює того факту, що він вистрілив із зарядженого пістолета, націливши його на людину", — заявила прокурорка Глорія Оллред, яка представляє інтереси родини Хатчінс.

Галина Гатчінс

Оллред сказала, що представники сім’ї "жалкують, що суддя не скористалася жодною з інших доступних їй можливостей, які дозволили б продовжити кримінальне переслідування".

"Хоча рішення судді про звільнення стане нищівним ударом для сім’ї Галини в Україні, яка щодня оплакує її смерть, ми продовжуватимемо відстоювати правду про те, що Алек Болдуін відповідальний за смерть Галини", – сказала вона.

Сам Болдвін розплакався, коли суддя Зоммер оголосила, що вона знімає з нього звинувачення під час судового розгляду.

Нагадаємо, що трагедія сталася в 2021 році, Болдвін випадково вбив оператора Галину Хатчінс і поранив режисера Джоела Соуса. Актор думав, що пістолет був заряджений холостими патронами. 42-річна операторка Галина Гатчінс отримала важке поранення і була доправлена до ікарні, де згодом померла. Важкі рани отримав і режисер фільму.