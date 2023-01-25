Беременная дочь Алека Болдуина впервые показала свою фигуру топлес (фото)

В начале января дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер сообщила о своей первой беременности, опубликовав фото УЗИ.

Related video

Вскоре после новостей о беременности Айрленд Болдуин опубликовала пост, в котором рассказала о том, что она не была до конца готова к своему новому положению. Девушка решила поделиться своими психологическими проблемами, чтобы поддержать других женщин, которые проходят через это в период беременности.

В своем Instagram-аккаунте дочь Алека Болдуина опубликовала серию фото, сделанных перед зеркалом. На одном из них она позирует только в джинсах, которые расстегнула, чтобы показать свой округлившийся живот, а грудь она прикрыла руками.

В сториз актриса рассказала, что люди систематически жалуются на этот снимок и что Instagram его даже один раз уже удалил, с предупреждением о нарушении правил платформы.

[ + – ] Айрленд Болдуин Фото: Instagram @irelandirelandireland

Поклонники Айрленд Болдуин пришли к выводу, что люди просто ей завидуют, возмутившись, как вообще можно жаловаться на беременную девушку, учитывая, сколько пользовательниц Сети публикуют развратные фото.

"Они точно завидуют", "Люди — хейтеры", "Прекрасное женское тело, которое дает жизнь. На что жаловаться?"

Напомним, в начале января 2023 года старшая дочь Алека Болдуина объявила, что ждет ребенка от своего бойфренда, музыканта Андре Аллена Аньоса, выступающего под псевдонимом RAC. Тогда девушка опубликовала в Instagram снимок УЗИ, и подписала фото поздравлениями своим подписчикам с Новым годом 2023.

[ + – ] Снимок УЗИ, опубликованный Айрленд в соцсетях Фото: Instagram rac

Айрленд Болдуин – единственный ребенок Ким Бейсингер и Алека Болдуина. Пара состояла в браке с 1995 по 2002 гг.

На Хиларии Болдуин знаменитый актер женился в 2012 году. У них семеро детей: дочки Кармен и Мария Люсия, сыновья Рафаэль, Леонардо, Ромео и Эдуардо. А в сентябре 2022 года у них родилась дочь Илария.