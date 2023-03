Ким Бейсингер снимется в ремейке культового фильма "Девять с половиной недель"

Впрочем, 69-летняя актриса не будут исполнять главную роль.

Related video

69-летняя Ким Бейсингер не снималась с 2018 года, но вернется на экраны, чтобы сыграть в ремейке своего культового фильма "Девять с половиной недель". Об этом сообщает Daily Mail.

Сериал из десяти серий уже заказал стриминговый сервис Prime Video.

Оригинальный фильм "Девять с половиной недель", в котором главные роли исполнили Микки Рурк и Ким Бейсингер, вышел в 1986 году и сразу стал скандальной сенсацией, главным образом, благодаря необычайно чувственным сценам секса. И, конечно, благодаря культовому стриптизу Ким под песню Рэнди Ньюмана You Can Leave Your Hat On в исполнении Джо Кокера.

Ким за эту роль получила "Золотую малину" и даже не появилась в сиквеле. Но картина в итоге стала культовой и до сих пор цитируется.

Трейле фильма "Девять с половиной недель"

Фильм был снят по одноименному роману Элизабет Макнейл, что ляжет в основу ремейка – неизвестно.

Пока только ясно, что Ким Бейсингер не будет исполнять главную роль, а Микки Рурка, судя по всему, и вовсе не пригласили.

Кто исполнит главные роли Элизабет и Джона – неясно.

Примечательно, но под псевдонимом Элизабет Макнейл писала американская журналистка Ингеборг Дэй.

В книге, которая представлена ​​как мемуары, читатель узнает, что то, что начинается как секс на одну ночь, превращается в сексуально подчиненные отношения, которые длятся 9,5 недель.

В конце у рассказчицы происходит нервный срыв.

Дэй также написала вторую книгу "Призрачный вальс", в которой она рассказывала о своем отце-нацисте и о смерти своего сына.

Она сама покончила жизнь самоубийством в 2011 году в возрасте 70 лет, так и не признавшись публично, что является автором своего самого известного произведения.

Ким Бейсингер прославилась как девушка Бонда в 1983 году благодаря фильму "Никогда не говори никогда" и была суперзвездой и секс-символом 1990-х.

За нуарный детектив 1997 года "Секреты Лос-Анджелеса" она получила премию "Оскар".

Ким познакомилась с Алеком Болдуином на съемках их романтической комедии 1991 года "Женитьба", а два года спустя они поженились. В браке появилась их единственная дочь Айрленд.

Однако к 2000 году брак распался, что привело к скандальному разводу. Ким пережила банкротство, ее последним фильмом стал "Пятьдесят оттенков свободы", снятый в 2018 году.

Ким Бейсингер несколько лет назад Фото: Getty Images

Сейчас актриса встречается с голливудским парикмахером Митчем Стоуном. И недавно впервые за долгое время появилась на публике, посетив вечеринку своей беременной дочери в стриптиз-клубе. Поклонники были поражены тем, как изменилась Ким Бейсингер, явно сделав несколько не слишком удачных пластических операций.