Бывшая жена Микки Рурка Кэрри Отис снялась в рекламе D&G (видео, фото)

Кэрри Отис получила большую известность после выхода фильма "Дикая орхидея". Шесть лет она была женой звезды детективного триллера "Сердце Ангела".

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В понедельник, 16 сентября, была опубликована новая реклама косметики Dolce & Gabbana. В клипе снялись многие знаменитости прошлого, в том числе и бывшая супруга звезды Голливуда Микки Рурка модель и актриса Кэрри Отис, сообщает Daily Mail.

Супермодель и актриса на долгое время исчезла с радаров светской хроники. С годами Кэрри изменилась и немногие в рекламном ролике изветсного бренда смогли узнать в ней звезду популярного в 1990-х годах эротического фильма "Дикая орхидея".

В рекламе Dolce & Gabbana также снялись такие знаменитости, как 38-летняя модель Ирина Шейк; 68-летняя фотомодель Джерри Холл, мать четверых детей Мика Джаггера и бывшая жена медиамагната Руперта Мердока; одна из дочерей Холл и Джаггера — 32-летняя Джорджия Мэй Джаггер.

Что известно о Кэрри Отис

Кэрри Отис — американская киноактриса и фотомодель. В 16 лет Кэрри начала карьеру модельном бизнесе, и с 1988 по 1992 годы была топ-моделью. К 18 годам она уже страдала кокаиновой и героиновой зависимостями.

После выхода в прокат фильма "Дикая орхидея" актриса получила большую известность, отчасти в связи со слухами, что их с Микки Рурком постельные сцены в фильме не были фикцией. В 1992 году они с Рурком поженились, но их брак не был долговечным. В 1994 году актер был арестован за жесткое обращение с женой, и ему запретили появляться на ее модных показах. Позднее обвинения были сняты. Во время брака с Рурком Отис трижды пыталась покончить жизнь самоубийством В 1998 году они развелись.

Микки Рурк и Кэрри Отис в фильме "Дикая орхидея", 1989 год Фото: Getty Images

В декабре 2005 года Кэрри вышла замуж за ученого, исследователя окружающей среды. В ноябре 2006 года у них родилась дочь Джейд. Кэрри Отис много раз украшала обложку модного журнала Vogue и на протяжении многих лет была лицом Guess.

Кэрри Отис на обложке Vogue Фото: instagram.com/iamcarreotis

Она снялась в фильме 1990 года "Дикая орхидея" с Микки Рурком, а затем вышла за него замуж. Отис появлялась в рекламе джинсов Guess и Calvin Klein. В 2000 году ее можно было увидеть в выпуске Sports Illustrated Swimsuit. Брюнетка также появлялась в выпусках журнала Playboy за 1990 и 2000 годы. Сегодня она входит в консультативный совет Model Alliance.

Ранее, 2 августа, Фокус писал о том, что Рианна снялась в провокационной рекламе нижнего белья собственного бренда.