Колишня дружина Міккі Рурка Керрі Отіс знялася в рекламі D&G (відео, фото)

Керрі Отіс здобула велику популярність після виходу фільму "Дика орхідея". Шість років вона була дружиною зірки детективного трилера "Серце Ангела".

Related video

У понеділок, 16 вересня, було опубліковано нову рекламу косметики Dolce & Gabbana. У кліпі знялися багато знаменитостей минулого, зокрема й колишня дружина зірки Голлівуду Міккі Рурка модель і акторка Керрі Отіс, повідомляє Daily Mail.

Супермодель і акторка на довгий час зникла з радарів світської хроніки. З роками Керрі змінилася і мало хто в рекламному ролику відомого бренду зміг впізнати в ній зірку популярного в 1990-х роках еротичного фільму "Дика орхідея".

У рекламі Dolce & Gabbana також знялися такі знаменитості, як 38-річна модель Ірина Шейк; 68-річна фотомодель Джеррі Голл, мати чотирьох дітей Міка Джаггера і колишня дружина медіамагната Руперта Мердока; одна з доньок Голл і Джаггера — 32-річна Джорджія Мей Джаггер.

Що відомо про Керрі Отіс

Керрі Отіс — американська кіноакторка і фотомодель. У 16 років Керрі почала кар'єру в модельному бізнесі і з 1988-го по 1992 роки була топмоделлю. До 18 років вона вже страждала на кокаїнову і героїнову залежності.

Після виходу в прокат фільму "Дика орхідея" акторка здобула велику популярність, зокрема у зв'язку з чутками, що їхні з Міккі Рурком постільні сцени у фільмі не були фікцією. У 1992 році вони з Рурком одружилися, але їхній шлюб не був довговічним. У 1994 році актора заарештували за жорстке поводження з дружиною і йому заборонили з'являтися на її модних показах. Пізніше звинувачення були зняті. Під час шлюбу з Рурком Отіс тричі намагалася покінчити життя самогубством У 1998 році вони розлучилися.

Міккі Рурк і Керрі Отіс у фільмі "Дика орхідея", 1989 рік Фото: Getty Images

У грудні 2005 року Керрі вийшла заміж за вченого, дослідника довкілля. У листопаді 2006 року у них народилася дочка Джейд. Керрі Отіс багато разів прикрашала обкладинку модного журналу Vogue і протягом багатьох років була обличчям Guess.

Керрі Отіс на обкладинці Vogue Фото: instagram.com/iamcarreotis

Вона знялася у фільмі 1990 року "Дика орхідея" з Міккі Рурком, а потім вийшла за нього заміж. Отіс знялася в рекламі джинсів Guess і Calvin Klein. У 2000 році її можна було побачити у випуску Sports Illustrated Swimsuit. Брюнетка також з'являлася у випусках журналу Playboy за 1990 і 2000 роки. Сьогодні вона входить до консультативної ради Model Alliance.

Раніше, 2 серпня, Фокус писав про те, що Ріанна знялася в провокаційній рекламі нижньої білизни власного бренду.