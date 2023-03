Кім Бейсінгер зніметься в ремейку культового фільму "Дев'ять із половиною тижнів"

Утім, 69-річна акторка не виконуватиме головної ролі.

69-річна Кім Бейсінгер не знімалася з 2018 року, але повернеться на екрани, щоб зіграти в ремейку свого культового фільму "Дев'ять із половиною тижнів". Про це повідомляє Daily Mail.

Серіал із десяти серій уже замовив стримінговий сервіс Prime Video.

Оригінальний фільм "Дев'ять із половиною тижнів", у якому головні ролі виконали Міккі Рурк і Кім Бейсінгер, вийшов у 1986 році й одразу став скандальною сенсацією, головним чином завдяки надзвичайно чуттєвим сценам сексу. І, звичайно, завдяки культовому стриптизу Кім під пісню Ренді Ньюмана You Can Leave Your Hat On у виконанні Джо Кокера.

Кім за цю роль здобула "Золоту малину" та навіть не з'явилася в сиквелі. Але стрічка зрештою стала культовою й досі цитується.

Трейлер фільму "Дев'ять із половиною тижнів"

Фільм був знятий за однойменним романом Елізабет Мак-Нейл, що ляже в основу ремейку — невідомо.

Поки тільки ясно, що Кім Бейсінгер не виконуватиме головну роль, а Міккі Рурка, зважаючи на все, і зовсім не запросили.

Хто виконає головні ролі Елізабет і Джона — неясно.

Цікаво, але під псевдонімом Елізабет Мак-Нейл писала американська журналістка Інгеборг Дей.

У книзі, яка представлена ​​як мемуари, читач дізнається, що те, що починається як секс на одну ніч, перетворюється на сексуально підлеглі стосунки, які тривають 9,5 тижня.

Наприкінці в оповідачки відбувається нервовий зрив.

Дей також написала другу книгу "Примарний вальс", де вона розповідала про свого батька-нациста й про смерть свого сина.

Вона сама наклала на себе руки у 2011 році у віці 70 років, так і не зізнавшись публічно, що є авторкою свого найвідомішого твору.

Кім Бейсінгер прославилася як дівчина Бонда в 1983 році завдяки фільму "Ніколи не кажи ніколи" та була суперзіркою і секс-символом 1990-х.

За нуарний детектив 1997 року "Секрети Лос-Анджелеса" вона отримала премію "Оскар".

Кім познайомилася з Алеком Болдвіном на зйомках їхньої романтичної комедії 1991 року "Одруження", а через два роки вони одружилися. У шлюбі з'явилася їхня єдина дочка Айрленд.

Однак до 2000 року шлюб розпався, що призвело до скандального розлучення. Кім пережила банкрутство, її останнім фільмом стали "П'ятдесят відтінків свободи", зняті у 2018 році.

Кім Бейсінгер кілька років тому Фото: Getty Images

Наразі акторка зустрічається з голлівудським перукарем Мітчем Стоуном. І нещодавно вперше за довгий час з'явилася на публіці, відвідавши вечірку своєї вагітної дочки в стриптиз-клубі. Шанувальники були вражені тим, як змінилася Кім Бейсінгер, явно зробивши кілька не дуже вдалих пластичних операцій.