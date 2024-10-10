"Я прийняв багато ідіотських рішень": Мікі Рурк зізнався у вживанні стероїдів (фото)

Зірка "Дикої орхідеї" розповів про одну з помилок у своєму житті. Актор для однієї зі своїх ролей вживав допінг, щоб набрати потрібну форму.

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Американський актор, сценарист і професійний боксер Мікі Рурк уперше зізнався, що шкодує з приводу прийому стероїдів. Про це 9 жовтня він повідомив своїм шанувальникам в Instagram, опублікувавши відповідний пост.

За словами Рурка, він приймав препарати і рясно харчувався шість разів на день з метою набрати вагу для своєї ролі у фільмі 2008 року "Рестлер". 72-річний актор завжди заперечував, що використовував допінг для досягнення рельєфної мускулатури в номінованому на "Оскар" фільмі. Однак, розмірковуючи про свою роль, зірка нарешті зізнався у вживанні добавок, які мають дуже сильний вплив на людський організм. Мікі заявив, що йому знадобилося близько п'яти років, щоб скинути зайву вагу.

Актор поділився кадром із фільму і написав: "Якраз закінчував своє двогодинне щовечірнє тренування. Я згадував, як знімався у фільмі під назвою "Рестлер". Я щиро шкодую, що набрала 70 фунтів (понад 31 кг — ред.), щоб виглядати відповідно. Я не почувалася комфортно у своїй власній шкірі, і мені знадобилося майже 4 або 5 років, щоб повернутися до ваги 180 (81,6 кг — ред.). Це був не дуже продуманий план. Звичайно, я приймав стероїди і їв величезну кількість їжі 6 разів на день. Було дуже нерозумно з мого боку, єдине справжнє досягнення — довгі години в спортзалі. Я шкодую про це, але я прийняв багато ідіотських рішень у своєму житті. Я здригаюся, коли бачу свої фотографії".

Зірка "Дев'яти з половиною тижнів" зазначив, що його слова є своєрідною порадою тим, хто захоплений прийомом стероїдів. "Я ніколи не говорив, що я найгостріший олівець у коробці. Я подумав, що, можливо, я можу передати це повідомлення якомусь молодому хлопцеві, який хоче стати більш мускулистим".

За роль Ренді "Барана" Робінсона в цьому фільмі Мікі був номінований на премію "Оскар" у категорії "Найкращий актор".

Раніше, 22 лютого, Фокус писав про те, що Мікі Рурк оголосив благодійний збір на якому розіграє прапор України з підписом Залужного. Мікі Рурк активно підтримує Україну. Актор часто оголошує благодійні збори на підтримку українського народу.