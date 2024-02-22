Міккі Рурк оголосив благодійний збір, на якому розіграє прапор України з підписом Залужного (відео)

Міккі Рурк активно підтримує Україну. Актор часто оголошує благодійні збори на підтримку українського народу. Цього разу Рурк вирішив розіграти серед донатів прапор України з підписом Валерія Залужного.

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71-річний відомий американський актор та сценарист, а також володар "Золотого глобуса" Міккі Рурк оголосив про благодійний розіграш на якому планує подарувати прапор України з автографом колишнього головнокомандувача України Валерія Залужного. Про це він повідомив у себе на сторінці в інстаграм.

Зокрема, Міккі опублікував відеоролик на якому тоді ще головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ставить свій підпис на прапорі Україні, весь процес фільмується на камеру, на ньому англійською мовою Залужний дякую всім за підтримку.

Вже в наступному пості Міккі написав заклик приєднатися усім охочим до благодійного розіграшу того самого прапора, який символізує надію та незламний дух єдності.

"Цей прапор, знак вдячності та солідарності, може бути вашим. Візьміть участь сьогодні та будьте з нами на нашому шляху підтримки та відновлення. Кожен внесок дарує надію", — написали організатори благодійного розіграшу.

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Також він поділився умовами за яких можна виграти український символ. Для цього кожний охочий повинен пожертвувати мінімум 25 доларів, які будуть направлені на допомогу українській армії.

Благодійний розіграш триватиме протягом двох тижнів, до 8 березня. Вже 10 березня організатори назвуть ім’я щасливчика, якому пощастить виграти прапор України з автографом Залужного.

Нагадаємо, Міккі Рурк назвав путінського генерала, посланого в Україну, безжальним м'ясником. Актор активно підтримує українців у війні проти Росії. На початку січня 2024 року Міккі Рурк закликав допомагати херсонцям .

Довідка

Міккі Рурк, справжнє ім'я Філіп Ентоні Міккон Рурк молодший, американський актор та професійний боксер. Народився 16 вересня 1952 року у місті Шелбі, штат Небраска. Спочатку став відомим як боксер, а потім перейшов у кіноіндустрію. Його найвідоміші фільми включають "Дев'яті ворота", "Пригоди принца Валліана", "Жорстокі ігри", "Батько-монах" та "Залізна людина 2". Рурк також був номінований на оскар за найкращу чоловічу роль у фільмі "Боротьба".