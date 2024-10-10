"Я принял много идиотских решений": Микки Рурк признался в употреблении стероидов (фото)

Звезда "Дикой орхидеи" рассказал об одной из ошибок в своей жизни. Актер для одной из своих ролей принимал допинг, чтобы набрать нужную форму.

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Американский актер, сценарист и профессиональный боксер Микки Рурк впервые признался, что сожалеет по поводу приема стероидов. Об этом 9 октября он сообщил своим поклонникам в Instagram, опубликовав соответствующий пост.

По словам Рурка, он принимал препараты и обильно питался шесть раз в день с целью набрать вес для своей роли в фильме 2008 года "Рестлер". 72-летний актер всегда отрицал, что использовал допинг для достижения рельефной мускулатуры в номинированном на "Оскар" фильме. Однако, размышляя о своей роли звезда наконец признался в употреблении добавок, которые имеют очень сильное воздействие на человеческий организм. Микки заявил, что ему потребовалось около пяти лет, чтобы сбросить лишний вес.

Актер поделился кадром из фильма и написал: "Как раз заканчивал свою двухчасовую ежевечернюю тренировку. Я вспоминал, как снимался в фильме под названием "Рестлер". Я искренне сожалею, что набрала 70 фунтов (более 31 кг — ред.), чтобы выглядеть соответственно. Я не чувствовала себя комфортно в своей собственной коже, и мне потребовалось почти 4 или 5 лет, чтобы вернуться к весу 180 (81,6 кг — ред.). Это был не очень продуманный план. Конечно, я принимал стероиды и ел огромное количество еды 6 раз в день. Было очень глупо с моей стороны, единственное настоящее достижение — долгие часы в спортзале. Я жалею об этом, но я принял много идиотских решений в своей жизни. Я вздрагиваю, когда вижу свои фотографии".

Звезда "Девяти с половиной недель" отметил, что его слова являются своего рода советом тем, кто увлечен приемом стероидов. "Я никогда не говорил, что я самый острый карандаш в коробке. Я подумал, что, возможно, я могу передать это сообщение какому-нибудь молодому парню, который хочет стать более мускулистым".

За роль Рэнди "Барана" Робинсона в этом фильме Микки был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший актер".

Ранее, 22 февраля, Фокус писал о том, что Микки Рурк объявил благотворительный сбор на котором разыграет флаг Украины с подписью Залужного. Микки Рурк активно поддерживает Украину. Актер часто объявляет благотворительные сборы в поддержку украинского народа.