Остін Батлер зіграє в римейку "Американського психопата": фанати Крістіана Бейла обурені

Остін Батлер зіграє Патріка Бейтмана в новому фільмі Луки Гуаданьїно. Повідомляється, що це буде свіжа інтерпретація.

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Номінований на "Оскар" Остін Батлер, зірка фільмів "Дюна: Частина друга" і "Елвіс", а також серіалу "Володарі повітря", замінить Крістіана Бейла у фільмі "Американський психопат" за культовим романом Брета Істона Елліса. Фанати обурені вибором актора і самою ідеєю перезняти фільм. Про це пише The Guardian.

Трейлер фільму "Американський психопат"

Режисером нового "Американського психопата" стане Лука Гуаданьїно, відомий за роботами "Назви мене своїм ім'ям" і тенісною драмою цього року "Претенденти", який не буде переробляти гучну адаптацію Мері Гаррон 2000 року, а створить нову інтерпретацію. Сценарій написаний Скоттом З. Бернсом, до чиїх робіт належать фільми Стівена Содерберга "Зараження", "Побічні ефекти" і "Інформатор".

До новини про Остіна Батлера, голлівудські чутки свідчили, що головна роль може дістатися Джейкобу Елорді, зірці серіалу "Ейфорія" і фільму "Солтберн".

Остін Батлер Фото: Getty Images

Фанати були розчаровані вибором актора і самою ідеєю того, що культовий фільм будуть перезнімати.

"Уже є фільм "Американський психопат"! Припиніть переробляти фільми, які вже є фільмами!" — написав один із фанатів.

Книга "Американський психопат" оповідає про нарцисичного інвестиційного банкіра, який також є серійним вбивцею жінок. Раніше цю роль грав Крістіан Бейл, а зовсім недавно — Метт Сміт у мюзиклі.

У 2002 році вийшов окремий сиквел — "Американський психопат 2" з Мілою Куніс і Вільямом Шетнером у головних ролях.

Куніс зіграла студентку-кримінолога, яка прагне просунутися кар'єрними сходами, вбиваючи своїх однокласників.

Крістіан Бейл прославився своїм скрупульозним підходом до втілення образу психопата. Він змінив свою зовнішність, постійно говорив з американським акцентом і відмовлявся спілкуватися з іншими людьми на знімальному майданчику заради ролі.

Але водночас він отримав мінімальний гонорар за цю роль, яка зробила його зіркою. В інтерв'ю Крістіан Бейл згадував, що з нього сміялися навіть гримери, бо їм платили більше, ніж йому.

На роль в "Американському психопаті" 2000 року претендували Джонні Депп і Леонардо Ді Капріо. Втручання Лео ледь не зірвало зйомки фільму.

Нагадаємо, у Голлівуді ширяться чутки, що саме Остін Батлер може зіграти Джека Горобця в нових фільмах франшизи "Пірати Карибського моря".