Не Джонні: стало відомо, хто може зіграти Джека Горобця в нових "Піратах Карибського моря"

Зірка фільму "Елвіс" може стати новим ватажком піратів у знаменитій франшизі.

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32-річний американський актор Остін Батлер зацікавив студію Disney, яка придивляється до нього як до потенційної заміни Джонні Деппа в ролі капітана Джека Горобця в шостій частині "піратів Карибського моря", повідомляє The DisInsider із посиланням на свій звіт.

У ньому, зокрема, йдеться про те, що в Disney хотіли попрацювати з Батлером над якимось гучним проєктом. Серед інших розглядали перезапуск ігрового фільму "Геркулес", також можливу появу Остіна в головній ролі в "Піратах Карибського моря". Чи станеться це в кінцевому підсумку, поки невідомо.

Останнім часом ходили й інші чутки щодо майбутнього франшизи "Пірати Карибського моря". Подейкували, що актриса Марго Роббі може втілити на екрані жіночий варіант Джека Горобця, але згодом зірка поставила під сумнів можливість реалізації цього проєкту. Зовсім недавно також писали, що на головну роль у новому фільмі придивлялася зірка "Ведмедя" Айо Едебірі. Це досі не підтверджено і не спростовано. І хоча продюсер Джеррі Брукгаймер підтвердив, що плани щодо перезавантаження франшизи все ще існують, акторський склад наступного фільму офіційно не оголошено.

Батлер повернеться в кінотеатри з виходом свого останнього фільму "Байкери", прем'єра якого запланована на 21 червня 2024 року. Наразі актор також працює над наступним фільмом Арі Астера, "Еддінгтон", разом з такими легендами, як Хоакін Фенікс, Педро Паскаль, Емма Стоун і Люк Граймс.

Що стосується Джонні Деппа, то він категорично відмовився повертатися у франшизу після того, як Disney розірвав з ним контракт на тлі його судових розбірок з Ембер Герд. ЗМІ повідомляли, що боси студії були готові заплатити йому $300 мільйонів, аби він погодився на зйомки.

Хто б не зіграв капітана піратів у новому фільмі, творці картини вже побоюються фінансового краху, оскільки багато шанувальників франшизи не бачать в образі Джека нікого, крім Джонні.

Раніше Фокус писав, що Остін Батлер розповів, як готувався до ролі в "Дюні" і зустрічався зі Стінгом.