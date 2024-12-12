Остин Батлер сыграет в ремейке "Американского психопата": фанаты Кристиана Бэйла возмущены

Остин Батлер сыграет Патрика Бейтмана в новом фильме Луки Гуаданьино. Сообщается, что это будет свежая интерпретация.

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Номинированный на "Оскар" Остин Батлер, звезда фильмов "Дюна: Часть вторая" и "Элвис", а также сериала "Властелины воздуха", заменит Кристиана Бэйла в фильме "Американский психопат" по культовому роману Брета Истона Эллиса. Фанаты возмущены выбором актера и самой идеей переснять фильм. Об этом пишет The Guardian.

Трейлер фильма "Американский психопат"

Режиссером нового "Американского психопата" станет Лука Гуаданьино, чьи работы включают "Назови меня своим именем" и теннисную драму этого года "Претенденты", не будет переделывать нашумевшую адаптацию Мэри Харрон 2000 года, а создаст новую интерпретацию. Сценарий написан Скоттом З. Бернсом, чьи работы включают фильмы Стивена Содерберга "Заражение", "Побочные эффекты" и "Информатор".

До новости об Остине Батлере, голливудские слухи гласили, что главная роль может достаться Джейкобу Элорди, звезде сериала "Эйфория" и фильма "Солтберн".

Остин Батлер Фото: Getty Images

Фанаты были разочарованы выбором актера и самой идеей того, что культовый фильм будут переснимать.

"Уже есть фильм "Американский психопат"! Прекратите переделывать фильмы, которые уже являются фильмами!" — написал один из фанатов.

Книга "Американский психопат" повествует о нарциссическом инвестиционном банкире, который также является серийным убийцей женщин. Ранее эту роль играл Кристиан Бейл, а совсем недавно — Мэтт Смит в мюзикле.

В 2002 году вышел отдельный сиквел — "Американский психопат 2" с Милой Кунис и Уильямом Шетнером в главных ролях.

Кунис сыграла студентку-криминолога, которая стремится продвинуться по карьерной лестнице, убивая своих одноклассников.

Кристиан Бэйл прославился своим скрупулезным подходом к воплощению образа психопата. Он изменил свою внешность, постоянно говорил с американским акцентом и отказывался общаться с другими людьми на съемочной площадке ради роли.

Но при этом он получил минимальный гонорар за эту роль, которая сделала его звездой. В интервью Кристиан Бэйл вспоминал, что над ним смеялись даже гримеры, потому что им платили больше, чем ему.

При этом на роль в "Американском психопате" 2000 года претендовали Джонни Депп и Леонардо Ди Каприо. Вмешательство Лео едва не сорвало съемки фильма.

Напомним, в Голливуде ходят слухи, что именно Остин Батлер может сыграть Джека Воробья в новых фильмах франшизы "Пираты Карибского моря".