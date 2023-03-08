Актриса Кім Бейсінгер вразила шанувальників обличчям після пластичних операцій

Акторка рідко з'являється на публіці, але зробила виняток заради baby-shower своєї дочки Айрленд.

Related video

Американська актриса Кім Бейсінгер вирішила щось змінити у своїй зовнішності за допомогою пластичних хірургів. 69-річна актриса не відвідує модні вечірки і рідко виходить у світ, тож її оновлена зовнішність стала сюрпризом для шанувальників. Про це пише NYpost.

Днями зірка фільму "Дев'ять із половиною тижнів" відвідала baby-shower своєї єдиної дочки Айрленд. Батька дівчини, Алека Болдвіна та його нової дружини на вечірці не було. Актор зараз переживає не найкращі часи після трагедії на знімальному майданчику фільму "Раст", або "Іржа", де загинула операторка Галина Гатчінс.

[ + – ] Кім Бейсінгер змінилася до невпізнання

Айрленд влаштувала вечірку з нагоди вагітності у стриптиз-клубі, і коли гості вже розходилися, її мати потрапила до об'єктивів папараці разом зі своїм бойфрендом, перукарем Мітчем Стоуном, з яким вона живе разом із 2014 року, познайомившись на знімальному майданчику.

Власниця "Оскара" була у темно-синьому костюмі, елегантній чорній блузці та чорних туфлях. А контури її обличчя дуже змінилися. Дівчина Бонда та Бетмена, а також секс-символ 1990-х стала практично невпізнанною.

[ + – ] Айрленд Болдвін влаштувала вечірку у стриптиз-клубі

Її шанувальники припустили, що вона підтягнула вилиці.

"Вона повинна була просто постаріти природно. Я думаю, вона була б все ще красивою, просто стала б старшою", — написали її фанати, а хтось припустив, що тепер вона стала схожа на Мікі Рурка, з яким знімалася у фільмі "Дев'ять з половиною тижнів". Актор надто захопився пластичними операціями і тепер не схожий на себе.

Останній фільм за участю Кім Бейсінгер виходив на екрани у 2018 році. Це був еротичний фільм "П'ятдесят відтінків свободи".

[ + – ] Кім Бейсінгер та Алек Болдвін Фото: Getty Images

Нагадаємо, Айрленд Болдвін повідомила, що чекає на первістка від свого бойфренда музиканта Андре Аллена Аньоса, який виступає під псевдонімом RAC.