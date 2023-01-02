Його старша дочка Айрленд Болдвін оголосила, що чекає на первістка.

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Багатодітний батько Алек Болдвін уперше стане дідусем. Його старша дочка Айрленд від Кім Бейсінгер оголосила, що чекає на дитину від свого бойфренда, музиканта Андре Аллена Аньоса, який виступає під псевдонімом RAC. Про це пише Page Six.

Айрленд опублікувала в Instagram знімок УЗД і підписала фото привітаннями своїм підписникам із Новим 2023-ім роком.

[ + – ] Знімок, опублікований Айрленд у соцмережах Фото: Instagram rac

І вона зазначила, що тепер рідко постить у соцмережах, бо тепер її нудить уранці.

Це перша спільна дитина пари. Айрленд і Андре зустрічаються близько року. У коментарях її привітали доньки Брюса Вілліса. Румер Вілліс нещодавно повідомила, що також чекає на первістка.

Зараз Айрленд і Андре живуть в Орегоні та часто подорожують. Раніше Айрленд зазначила, що не хвилює той факт, що в її батька, актора Алека Болдвіна, та його другої дружини Гіларії народилася вже сьома дитина.

[ + – ] Айрленд Болдвін і Андре

"Я отримую незліченну кількість повідомлень від людей, які тривожно одержимі моїм батьком і його сім'єю. Я думаю, що багато людей припускають, що я хвилююся через це. Але це не моя справа. Я курю траву, їм хорошу їжу та займаюся своїм ділом", — написала дочка актора, зазначивши, що вона "модель і сценаристка", а також утримує притулок для собак.

"Усе, що має значення, — це те, що я схвалюю себе, і це страшенно приємно. Я така вдячна та щаслива бути там, де я є", — резюмувала Айрленд.

Нагадаємо, Айрленд Болдвін — єдина дитина Кім Бейсінгер і Алека Болдвіна. Пара була одружена з 1995 по 2002 роки.

Із Гіларією Болдвін одружився 2012 року. У них семеро дітей: доньки Кармен і Марія Люсія, сини Рафаель, Леонардо, Ромео й Едуардо. А у вересні 2022 року у них народилася дочка Іларія.

[ + – ] Багатодітний батько Алек Болдвін зі своєю родиною Фото: Instagram hilariabaldwin

Гіларія сказала в інтерв'ю, що вони тепер готові зупинитися. Але не виключено, що в них народиться й восьма дитина.

Зараз Алек Болдвін переживає не найкращі часи. Скандал із інцидентом на зйомках фільму "Іржа" (або "Раст") не вщухає. Нагадаємо, актор вистрілив під час зйомок сцени з реквізитного пістолета, який виявився зарядженим бойовими патронами, та вбив операторку Галину Гатчинс.