Его старшая дочь Айрленд Болдуин объявила, что ждет первенца.

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Многодетный отец Алек Болдуин впервые станет дедушкой. Его старшая дочь Айрленд от Ким Бейсингер объявила, что ждет ребенка от своего бойфренда, музыканта Андре Аллена Аньоса, выступающего под псевдонимом RAC. Об этом пишет Page Six.

Айрленд опубликовала в Instagram снимок УЗИ, и подписала фото поздравлениями своим подписчикам с Новым годом 2023.

[ + – ] Снимок, опубликованный Айрленд в соцсетях Фото: Instagram rac

И она отметила, что теперь редко постит в соцсетях, потому что теперь ее тошнит по утрам.

Это первый совместный ребенок пары. Айрленд и Андре встречаются около года. В комментариях ее поздравили дочки Брюса Уиллиса. Румер Уиллис недавно сообщила, что также ожидает первенца.

Сейчас Айрленд и Андре живут в Орегоне и часто путешествуют. Ранее Айрленд отметила, что не волнует тот факт, что у ее отца, актера Алека Болдуина и его второй жены Хиларии родился уже седьмой ребенок.

[ + – ] Айрленд Болдуин и Андре

"Яя получаю бесчисленное количество сообщений от людей, которые тревожно одержимы моим отцом и его семьей. Я думаю, что многие люди предполагают, что я переживаю из-за этого. Но это не мое дело. Я курю травку, ем хорошую еду и занимаюсь своим делом", — написала дочь актера, отметив, что она "модель и сценарист", а также содержит приют для собак.

"Все, что имеет значение, это то, что я одобряю себя, и это чертовски приятно. Я так благодарна и счастлива быть там, где я есть", — резюмировала Айрленд.

Напомним, Айрленд Болдуин – единственный ребенок Ким Бейсингер и Алека Болдуина. Пара состояла в браке с 1995 по 2002 гг.

На Хиларии Болдуин женился в 2012 году. У них семеро детей: дочки Кармен и Мария Люсия, сыновья Рафаэль, Леонардо, Ромео и Эдуардо. А в сентябре 2022 года у них родилась дочь Илария.

[ + – ] Многодетный отец Алек Болдуин со своей семьей Фото: Instagram hilariabaldwin

Хилария сказала в интервью, что они теперь готовы остановиться. Но не исключено, что у них родится и восьмой ребенок.

Сейчас Алек Болдуин переживает не лучшие времена. Скандал с инцидентом на съемках фильма "Ржавчина" (или "Раст") не утихает. Напомним, актер выстрелил во время съемок сцены из реквизитного пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами, и убил оператора Галину Хатчинс.