Деми Мур показала фото с беременной дочерью

Ребенок Румер Уиллис станет первым внуком Деми Мур и Брюса Уиллиса.

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60-летняя Деми Мур опубликовала снимок с беременной дочкой Румер, которая проходила процедуру УЗИ. Об этом пишет Daily Mail.

На фото будущая бабушка позировала не только вместе с Румер, но и с другими своими дочерями от Брюса Уиллиса: Таллулой и Скаут.

[ + – ] Деми Мур с дочерями Фото: demimoore/instagram

"Я вступаю в эру горячей сумасшедшей бабушки… Поздоровайся с маленьким комочком!", — подписала снимок Деми Мур.

"Для меня большая честь быть свидетелем твоего пути к материнству, и мне не терпится поприветствовать этого ребенка в этом мире!", — добавила актриса.

34-летняя Румер ждет первенца от своего бойфренда Дерека Ричарда Томаса. Она поделилась несколькими трогательными снимками, на которых фронтмен группы Vista Kicks кладет голову ей на живот, прислушиваясь к движениям малыша.

[ + – ] Румер Уиллис с бойфрендом

Жена отца Румера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг также поделилась приятным постом, написав: "Новости о детях — это радостные новости! Поздравляем, мы в восторге".

Это будет первый внук Деми и Брюса.

Напомним, Деми Мур и Брюс Уиллис были женаты с 1987 по 2000 гг. В 1991 году Деми Мур произвела революцию в мире глянца, когда позировала беременной и полностью обнаженной для обложки журнала Vanity Fair.

Хоть Уиллис и Мур расстались, и завели новые отношения, они продолжают дружить и поддерживать друг друга. Сейчас, когда звезда "Крепкого орешка" страдает от афазии и его состояние ухудшается, Деми Мур старается проводить с бывшим мужем побольше времени.