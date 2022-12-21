Старшая дочь больного Брюса Уиллиса объявила о беременности и показала первые фото

Для Румер Уиллис этот ребенок станет первым.

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34-летняя Румер Уиллис, старшая дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, сообщила о том, что вместе с бойфрендом, певцом Ричардом Дереком Томасом, ждет появления на свет своего первого ребенка. Она опубликовала в Instagram снимки, на которых позирует с внушительным животом, а ее возлюбленный целует и обнимает его.

Позже эти же фотографии выложила у себя на странице и будущая бабушка Деми Мур.

"Вступаю в эру моей горячей сумасшедшей сумасшедшей бабушки", – подписала она пост. В комментарии Румер ответила матери: "Люблю тебя".

Среди тех, кто отреагировал на пост Деми Мур, были Гвинет Пэлтроу, бывшая жена Арнольда Шварценеггера Мария Шрайвер и другие. Они отметили, что быть бабушкой – это очень здорово.

О грядущем пополнении в семье Румер объявила всего через несколько дней после того, как провела с родителями время, поделившись редкой семейной фотографией. На ней можно увидеть не только Деми и Брюса, но и жену Уиллиса Эмму Хеминг, а также их детей.

Как пишут СМИ, состояние актера, страдающего афазией, продолжает ухудшаться. У него усилились проблемы с памятью, он часто не узнает даже самых близких и испытывает трудности с речью.

Болезнь у актера диагностировали зимой. Тогда же его семья сделала заявление, в котором рассказала о его проблемах со здоровьем. Зная, что заболевание прогрессирует, Уиллис распродал большую часть своей роскошной недвижимости и завершил карьеру в кино.

Сейчас он проводит время с семьей и очень редко появляется где-то вне своего дома. Чаще всего это прогулки с друзьями.