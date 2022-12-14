"Мы — семья!" Деми Мур показала больного Брюса Уиллиса (фото)
Ранее появилась информация об ухудшении состояния здоровья актера.
60-летняя американская актриса и модель Деми Мур поделилась в своем Instagram фото с больным Брюсом Уиллисом и его семьей.
Звезда экрана присоединилась к бывшему мужу и его новой жене Эмме Хеминг, чтобы начать подготовку к рождественским праздникам.
"Мы — семья! Наряжаемся в праздничное настроение", — отметила Деми Мур.
На фото звездная семья позировала на фоне новогодней елки, а также за ужином за столом. На фото Брюс Уиллис выглядел счастливым и улыбающимся.
Тем временем Эмма Хеминг написала в комментариях "Какой замечательный вечер".
В браке с Деми Мур у больного афазией актера родилось трое дочерей — Румер, Скаут и Таллула. А от союза с Эммой Хеминг Уиллис воспитывает двух детей – Мейбл и Эвелин. Они часто проводят время с бывшей женой актера и хорошо ладят между собой.
67-летний Брюс Уиллис болеет афазией, из-за чего испытывает серьезные проблемы с памятью, произношением и движениями. Поэтому "крепкий орешек" объявил о завершении своей актерской карьеры.
Напомним, Брюс Уиллис с женой трогательно поздравили Деми Мур с юбилеем.
Также Фокус писал о резком ухудшении состояния здоровья Брюса Уиллиса.