"Мы — семья!" Деми Мур показала больного Брюса Уиллиса (фото)

Ранее появилась информация об ухудшении состояния здоровья актера.

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60-летняя американская актриса и модель Деми Мур поделилась в своем Instagram фото с больным Брюсом Уиллисом и его семьей.

Звезда экрана присоединилась к бывшему мужу и его новой жене Эмме Хеминг, чтобы начать подготовку к рождественским праздникам.

"Мы — семья! Наряжаемся в праздничное настроение", — отметила Деми Мур.

На фото звездная семья позировала на фоне новогодней елки, а также за ужином за столом. На фото Брюс Уиллис выглядел счастливым и улыбающимся.

Тем временем Эмма Хеминг написала в комментариях "Какой замечательный вечер".

[ + – ] Деми Мур с семьей Брюса Уиллиса

В браке с Деми Мур у больного афазией актера родилось трое дочерей — Румер, Скаут и Таллула. А от союза с Эммой Хеминг Уиллис воспитывает двух детей – Мейбл и Эвелин. Они часто проводят время с бывшей женой актера и хорошо ладят между собой.

67-летний Брюс Уиллис болеет афазией, из-за чего испытывает серьезные проблемы с памятью, произношением и движениями. Поэтому "крепкий орешек" объявил о завершении своей актерской карьеры.

Напомним, Брюс Уиллис с женой трогательно поздравили Деми Мур с юбилеем.

Также Фокус писал о резком ухудшении состояния здоровья Брюса Уиллиса.