Болезнь прогрессирует. Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось

Актер перестает узнавать родных и не всегда понимает, что ему говорят.

Related video

Состояние здоровья голливудского актера Брюса Уиллиса, у которого недавно диагностировали афазию, резко ухудшилось. Об этом сообщил инсайдер изданию RadarOnline.

Источник рассказал, что 67-летняя звезда фильма "Крепкий орешек" все реже узнает родных.

"Брюс мало что может сказать, и не похоже, что он многое понимает из того, что говорят другие. Так что Эмма (ред. – жена актера) действительно стала для него голосом и коммуникатором. Бывают дни, когда они видят на мгновение Брюса таким, как он был. Но эти моменты случаются все реже", — рассказал инсайдер.

[ + – ] Брюс Уиллис женой Эммой и дочками Фото: Bruce Willis/Instagram

По его словам вся семья очень расстроена тем, что происходит, и все стараются проводить с Брюсом Уиллисом как можно больше времени.

"Кажется, что он все больше ускользает от них, и это разбивает им сердце. Девочки не могут представить Рождества без Брюса. Они скучают то тому, как он поддразнивал их из-за их парней и давал им непрошеные советы", — говорится в сообщении.

Напомним, сейчас Брюс Уиллис женат на фотомодели Эмме Хеминг, которая младше его на 23 года. У пары две дочки – Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

От первой жены Деми Мур, у Брюса Уиллиса три дочери: Румер, Скаут и Таллула. Бывшие супруги сохраняют дружеские отношения. Уиллис даже посетил свадьбу Мур и Эштона Кутчера. А Деми была на его свадьбе с Эммой.

Сейчас актриса также старается больше времени проводить с бывшим супругом.

[ + – ] Деми Мур, Таллула Уиллис и Брюс Уиллис

"Она использует любую возможность, чтобы провести с ним время. Если ее нет рядом с ним, она звонит, чтобы Брюс мог слышать ее голос", — добавил инсайдер.

Напомним, о тяжелой болезни Брюса Уиллиса стало известно в марте этого года. Актер болен афазией – это расстройство речи, развивающееся после повреждения мозга. Из-за болезни актер был вынужден завершить актерскую карьеру.

Он скрывал тот факт, что его здоровье ухудшается и продолжал сниматься. На антипремии "Золотая малина" в 2022 году даже была введена отдельная номинация "Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года", в которую были включены все восемь фильмов, в которых Брюс Уиллис снялся в прошлом году. Победителем был назван фильм "Звездный рубеж". Но когда стало известно о болезни актера, организаторы анти-премии отозвали эту награду.