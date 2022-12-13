Хвороба прогресує. Стан Брюса Вілліса різко погіршився

Актор перестає впізнавати рідних і не завжди розуміє, що йому кажуть.

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Стан здоров'я голлівудського актора Брюса Вілліса, у якого нещодавно діагностували афазію, різко погіршився. Про це повідомив інсайдер виданню RadarOnline.

Джерело розповіло, що 67-річна зірка фільму "Міцний горішок" дедалі рідше впізнає рідних.

"Брюс мало що може сказати, і не схоже, що він багато чого розуміє з того, що кажуть інші. Так що Емма (ред. — дружина актора) справді стала для нього голосом та комунікатором. Бувають дні, коли вони бачать на мить Брюса таким, як він був. Але ці моменти трапляються дедалі рідше", — розповів інсайдер.

[ + – ] Брюс Вілліс дружиною Еммою та доньками Фото: Bruce Willis/Instagram

За його словами, вся родина дуже засмучена тим, що відбувається, і всі намагаються проводити з Брюсом Віллісом якнайбільше часу.

"Здається, що він все більше вислизає від них, і це розбиває їм серце. Дівчатка не можуть уявити Різдва без Брюса. Вони сумують за тим, як він подразнював їх через їхніх хлопців і давав їм непрохані поради", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зараз Брюс Вілліс одружений на фотомоделі Еммі Гемінг, яка молодша за нього на 23 роки. У пари дві доньки — Мейбел Рей та Евелін Пенн.

Від першої дружини Демі Мур, у Брюса Вілліса три дочки: Румер, Скаут та Таллула. Колишнє подружжя зберігає дружні стосунки. Вілліс навіть відвідав весілля Мур та Ештона Кутчера. А Демі була на його весіллі з Еммою.

Наразі акторка також намагається більше часу проводити з колишнім чоловіком.

[ + – ] Демі Мур, Таллула Вілліс та Брюс Вілліс

"Вона використовує будь-яку нагоду, щоб провести з ним час. Якщо її немає поряд з ним, вона дзвонить, щоб Брюс міг чути її голос", — додав інсайдер.

Нагадаємо, про тяжку хворобу Брюса Вілліса стало відомо у березні цього року. Актор хворий на афазію — це розлад мови, що розвивається після пошкодження мозку. Через хворобу актор був змушений завершити акторську кар'єру.

Він приховував той факт, що його здоров'я погіршується та продовжував зніматися. На антипремії "Золота малина" у 2022 році навіть запроваджено окрему номінацію "Найгірша гра Брюса Вілліса у фільмі 2021 року", до якої включено всі вісім фільмів, в яких Брюс Вілліс знявся минулого року. Переможцем назвали фільм "Зоряний рубіж". Але коли стало відомо про хворобу актора, організатори антипремії відкликали цю нагороду.