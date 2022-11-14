Брюс Уиллис с женой трогательно поздравили с 60-летием Деми Мур (фото)

В свое время американский актер и именинница состояли в браке около 13 лет.

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44-летняя британская актриса и фотомодель Эмма Хеминг креативно поздравила бывшую своего мужа Деми Мур. В Instagram-сторис жена Брюса Уиллиса поделилась обращением к имениннице.

Звезда экранов опубликовала фотографию с больным мужем, на которых они держат в руках мемуары его экс-жены.

"С днем рождения. Мы любим тебя такой, какая ты как снаружи, так и внутри", — отметила Эмма Хеминг.

[ + – ] Эмма Хеминг и Брюс Уиллис

67-летний Брюс Уиллис в настоящее время женат на 44-летней актрисе и инструкторе по фитнесу. Они заключили брак в 2009 и воспитывают двух дочерей — 10-летнюю Мейбл и 8-летнюю Эвелин.

До этого культовый актер и "крепкий орешек" был женат на Деми Мур, которой накануне исполнилось 60 лет. Звездная пара была в браке около 13 лет, однако в 2000 союз распался. Впрочем, знаменитости поддерживают тесные отношения, ведь они воспитывают трех дочерей — Румер, Талулу и Скаут.

[ + – ] Брюс Уиллис и Деми Мур Фото: Getty Images

Как сообщалось, звездный брак распался из-за неверности двух звезд, однако это не мешает им в течение стольких лет быть близкими друзьями. Даже карантин 2020 они провели вместе.

[ + – ] Брюс Уиллис и Эмма Хеминг

Напомним, Брюс Уиллис был замечен в Санта-Монике.

Также Фокус писал о новом фото больного Брюса Уиллиса, которым поделилась его дочь.