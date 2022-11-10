Дочь Брюса Уиллиса показала новое фото больного отца

Актер проводит время в кругу любящей семьи.

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67-летний голливудский актер Брюс Уиллис, который из-за болезни завершил творческую карьеру и очень редко появляется на публике, все свое время проводит в кругу любящей семьи – со своей женой Эммой Хеминг и пятью дочерьми от двух браков. Также его часто навещает экс-супруга Деми Мур. Скаут Уиллис недавно опубликовала в сторис Instagram фото, подтверждающее, что ее отец находится рядом с самыми близкими.

Девушка поделилась снимком, на котором изображен Брюс, крепко держащий за руку Эмму. Они смотрят друг на друга, а подпись на кадре гласит "Любовь".

[ + – ] Брюс Уиллис с женой Эммой Фото: Скриншот

Уиллис одет в простую серую футболку-поло и синие джинсы, а его супруга – в белую блузу и брюки в розово-красную клетку.

Через некоторое время после того, как Уиллису поставили диагноз "афазия", Эмма призналась, что испытывает очень большое горе из-за того, что наблюдает за угасанием любимого человека и не может ему помочь. Она также подчеркнула, как важно в такие моменты уделять время себе и своему здоровью ради того, чтобы иметь силы на дальнейшую борьбу.

Друг Брюса, 75-летний Сильвестр Сталлоне в одном из недавних интервью говорил, что "Брюс переживает очень, очень трудные времена. Он стал своего рода некоммуникабельным. Это убивает меня. Это так грустно".

Еще в марте, когда стал известен диагноз Уиллиса, Сталлоне поделился фотомонтажом со своим бывшим партнером по Голливуду с подписью: "Мы прошли долгий путь, молясь о лучшем для тебя и твоей замечательной семьи…"

Напомним, Брюс Уиллис первым среди голливудских актеров продал права на создание своего "цифрового двойника" для съемок. Он разрешил использовать его внешность американской компании Deepcake, специализирующаяся на создании "цифровых двойников" по технологии Deepfake — это метод синтеза изображений на основе искусственного интеллекта, который заменяет одни элементы видео на другие. Очень часто его используют, чтобы подставить лицо известного человека на кадры, в которых он никогда не снимался.