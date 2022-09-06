"Мое горе может парализовать". Жена Брюса Уиллиса высказалась о болезни актера

У звезды экранов диагностировали расстройство речи и письма.

44-летняя британская актриса и фотомодель Эмма Хеминг-Уиллис откровенно высказалась о болезни своего мужа, американского актера Брюса Уиллиса.

Возлюбленная легендарного киноактера рассказала, как переносит трагедию в семье.

"Это было лето открытия себя — поиска новых хобби, выхода из зоны комфорта, но я остаюсь активной. Мое горе может парализовать, но я учусь жить рядом с ним. Как сказала мне моя приемная дочь, горе — это самая глубокая и чистая форма любви. Надеюсь, вы также найдете немного удовольствия в этом 💞 #nationalgriefawarenessday #griefawareness #liveitup", — отметила 44-летняя Эмма Хеминг в своем Instagram.

[ + – ] Жена Брюса Уиллиса высказалась о болезни актера

Отметим, что в начале 2022 у Брюса Уиллиса диагностировали тяжелую болезнь — афазию (расстройство речи и письма человека). Во время последних съемок "крепкому орешку" даже понадобился персональный помощник, направлявший бывшего мужа Деми Мур в правильном направлении.

[ + – ] Брюс Уиллис Фото: Getty Images

После новости о страшном диагнозе Брюс Уиллис объявил, что окончательно уходит из кино, хотя во время последних съемок уже знал о болезни.

Напомним, 67-летний Брюс Уиллис вышел на прогулку со своим другом после новости о тяжелой болезни.

Также Фокус писал о старшей дочери Брюса Уиллиса, которая за последние годы изменилась до неузнаваемости.