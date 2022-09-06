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Стиль життя

"Моє горе може паралізувати". Дружина Брюса Вілліса висловилася про хворобу актора

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Фото: emmahemingwillis | Брюс Вілліс з дружиною Еммою

У зірки екранів діагностували розлад мовлення та письма.

44-річна британська акторка та фотомодель Емма Хемінг-Вілліс відверто висловилася про хворобу свого чоловіка, американського актора Брюса Вілліса.

Кохана легендарного кіноактора розповіла, як переносить трагедію в родині.

"Це було літо відкриття себе — пошуку нових хобі, виходу із зони комфорту, та я залишаюся активною. Моє горе може паралізувати, але я вчуся жити поряд з ним. Як сказала мені моя всиновлена донька, горе — це найглибша і найчистіша форма любові. Сподіваюся, ви також знайдете трохи втіхи в цьому 💞 #nationalgriefawarenessday #griefawareness #liveitup", — зазначила 44-річна Емма Хемінг у своєму Instagram.

Дружина Брюса Вілліса висловилася про хворобу актора

Зазначимо, що на початку 2022 у Брюса Вілліса діагностували важку хворобу — афазію (розлад мовлення та письма людини). Під час останніх зйомок "міцному горішку" навіть знадобився персональний помічник, який направляв колишнього чоловіка Демі Мур у правильному напрямку.

Брюс Вілліс
Брюс Вілліс
Фото: Getty Images

Після новини про страшний діагноз Брюс Вілліс оголосив, що остаточно йде з кіно, хоча під час останніх зйомок уже знав про хворобу.

Нагадаємо, 67-річний Брюс Вілліс вийшов на прогулянку зі своїм другом після новини про важку хворобу.

Також Фокус писав про старшу доньку Брюса Вілліса, яка за останні роки змінилася до невпізнання.