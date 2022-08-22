Старша дочка Брюса Вілліса змінилася до невпізнання

Дівчина шість років тому зав'язала з алкогольною залежністю і пройшла величезний шлях трансформації.

34-річна дочка американських акторів Демі Мур і Брюса Вілліса Румер стала героїнею нового номера журналу The House, позуючи фотографині Яні Шюсслер у неймовірно стильних образах і примірявши брендові речі від Chloe, Laneus, Raquel Allegra, Oliver Tolentino. Крім того, дівчина дала інтерв'ю, в якому розповіла про свій бізнес і захоплення музикою.

На знімках на глядача дивиться зовсім інша людина. За останні три роки дівчина помітно схудла, відростила волосся і змінила його колір і, як припускають користувачі, підкоригувала риси обличчя за допомогою пластичного хірурга. Проте сама Вілліс жодних чуток не коментує.

[ + – ] Румер Вілліс у 2019 році Фото: Getty Images

Румер, яка ще кілька років тому мала проблеми з поведінкою та алкоголем, сьогодні отямилась і навіть створила власний бренд Rumer Has It.

"Кураторська колекція всіх моїх улюблених речей від догляду за шкірою до постільної білизни та всього, що є між ними", — йдеться в описі. За словами міс Вілліс, якщо говорити більш предметно, то це те, над чим вона працювала досить довго:

"І воно дійсно органічно розквітло завдяки моїй любові до пошуку скарбів і пробування всього, до чого я могла дотягнутися, щоб знайти найунікальніші та найчарівніші продукти, прикраси, товари для дому, кухонні гаджети тощо. Я хочу допомогти людям відкрити для себе спосіб подбати про себе, який здається п'янким і чудовим. Допомогти їм організувати процедуру догляду за собою, яка здається захопливою. Що стосується мене, я можу знайти таку насолоду та задоволення в тому, щоб повернутися додому, і мій будинок пахне так, як я люблю, через мої улюблені свічки, і я можу знайти час уночі, щоб подбати про своє тіло і шкіру з усіма моїми зіллями та оліями. Йдеться про створення ритуалів для себе, які живлять вас. І я хочу допомогти іншим знайти це" .

Румер також радує своїх підписників в Instagram живими виступами, назвавши серію IG Live Late Night Piano Series. Усе починалося, як випадковість.

"Я була в будинку мого дитинства в Айдахо зі своєю родиною на початку пандемії, й одного разу вночі, досить пізно ввечері, я сіла, щоб зіграти кілька пісень, і подумала, чому б не зробити пряму трансляцію та не поділитися музикою, хоча я і не відчувала, що навички гри на фортепіано були кращими. Я сподівалася створити деяку радість і зв'язок у той час, який був таким роз'єднаним для всіх. Вийшло так чудово, і всі, хто доєднався, були так неймовірно цінні та висловлювали таку подяку, що я вирішила продовжити їх", — пояснила Румер.

Вона впевнена, що любов до музики успадкована нею від батьків, особливо від батька, який завжди співав і грав для неї та її двох сестер. Найбільше він любив джаз, блюз і класичний рок-н-рол, зумівши передати свої музичні уподобання дітям.

Крім музики та товарів для дому Румер займається дослідженням сексуальності:

"Для мене робота над сексуальністю і дослідження задоволення та гедонізму дійсно виникли з цієї порожнечі, яку я відчувала в собі та з друзями щодо освіти та свободи вираження думок з цих тем. У багатьох сенсах досі здається забороненим обговорювати секс і задоволення на відкритому форумі, особливо для жінок. Я так багато хотіла б знати, коли була підлітком і далеко за 20, про мастурбацію та відстоювання свого задоволення в партнерській ситуації. Навіть так багато я не знала про протизаплідні засоби та мій цикл. Я так захоплена роботою зцілення і навчання та хочу бути корисною для інших.

У планах Румер — подальший розвиток Rumer Has It і випуск першого музикального альбому.

Нагадаємо, Демі Мур показала фото, на якому позує разом із Румером і двома іншими дочками.