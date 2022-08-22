Старшая дочь Брюса Уиллиса изменилась до неузнаваемости

Девушка шесть лет назад завязала с алкогольной зависимостью и проделала огромный путь трансформации.

34-летняя дочь американских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса Румер стала героиней нового номера журнала The House, позируя фотографу Яне Шюсслер в невероятно стильных образах и примерив брендовые вещи от Chloe, Laneus, Raquel Allegra, Oliver Tolentino. Кроме того, девушка дала интервью, в котором рассказала о своем бизнесе и увлечении музыкой.

На снимках на зрителя смотрит совершенно другой человек. За последние три года девушка заметно похудела, отрастила волосы и изменила их цвет и, как предполагают пользователи, подкорректировала черты лица с помощью пластического хирурга. Однако сама Уиллис никак эти слухи не комментирует.

[ + – ] Румер Уиллис в 2019 году Фото: Getty Images

Румер, которая еще несколько лет назад имела проблемы с поведением и алкоголем, сегодня образумилась и даже создала собственный бренд Rumer Has It.

"Кураторская коллекция всех моих любимых вещей от ухода за кожей до постельного белья и всего, что между ними", – говорится в описании. По словам мисс Уиллис, если говорить более предметно, то это то, над чем она работала в довольно долго:

"И оно действительно органично расцвело благодаря моей любви к поиску сокровищ и пробованию всего, до чего я могла дотянуться, чтобы найти самые уникальные и волшебные продукты, украшения, товары для дома, кухонные гаджеты и т. д. Я хочу помочь людям открыть для себя способ позаботиться о себе, который кажется опьяняющим и восхитительным. Помочь им организовать процедуру ухода за собой, которая кажется захватывающей. Что касается меня, я могу найти такое наслаждение и удовольствие в том, чтобы вернуться домой, и мой дом пахнет так, как я люблю, из-за моих любимых свечей, и я могу найти время по ночам, чтобы позаботиться о своем теле и коже со всеми моими зельями и маслами. Речь идет о создании ритуалов для себя, которые питают вас. И я хочу помочь другим найти это".

Румер также радует своих подписчиков в Instagram живыми выступлениями, назвав серию IG Live Late Night Piano Series. Все начиналось, как случайность.

"Я была в доме моего детства в Айдахо со своей семьей в начале пандемии, и однажды ночью, довольно поздно вечером, я села, чтобы сыграть несколько песен, и подумала, почему бы не сделать прямую трансляцию и не поделиться музыкой, хотя я и не чувствовала, что сои навыки игры на фортепиано были лучшими. Я надеялась создать некоторую радость и связь в то время, которое было таким разъединенным для всех. Получилось так здорово, и все, кто присоединился, были так невероятно ценны и выражали такую ​​благодарность, что я решила продолжить их", – пояснила Румер.

Она уверена, что любовь к музыке унаследована ею от родителей, особенно от отца, который всегда пел и играл для нее и ее двух сестер. Больше всего он любил джаз, блюз и классический рок-н-рол, сумев передать свои музыкальные предпочтения детям.

Помимо музыки и товаров для дома Румер занимается исследованием сексуальности:

"Для меня работа над сексуальностью и исследование удовольствия и гедонизма действительно возникли из этой пустоты, которую я чувствовала в себе и с друзьями в отношении образования и свободы выражения мнений по этим темам. Во многих смыслах до сих пор кажется запретным обсуждать секс и удовольствие на открытом форуме, особенно для женщин. Я так много хотела бы знать, когда была подростком и далеко за 20, о мастурбации и отстаивании своего удовольствия в партнерской ситуации. Даже так много я не знала о противозачаточных средствах и моем цикле. Я так увлечена работой по исцелению и обучению и хочу быть полезной для других".

В планах у Румер – дальнейшее развитие Rumer Has It и выпуск первого музыклаьного альбома.

Напомним, Деми Мур показала фотографию, на которой позирует вместе с Румер и двумя другими дочерьми.