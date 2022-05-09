Демі Мур показала зворушливе фото з трьома дорослими доньками

Акторка провела День матері в родинному колі разом з Аммою — індійським духовним лідером.

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Голлівудська акторка Демі Мур відсвяткувала День матері разом зі своїми трьома дорослими доньками та індійським духовним лідером Аммою, яку вважає своєю наставницею.

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"З Днем матері! Я така вдячна тим, хто вказує нам шлях істинного безумовного кохання та турботи, а також моїм дочкам, які своєю любов'ю освітлюють мій шлях", — підписала акторка фото в Instagram.

Багато шанувальників побажали акторці щасливого Дня Матері, а також похвалили її близькі стосунки з дочками.

"Жінки розширюють можливості та дбають про жінок, як ми благословенні нашими близькими, чудове фото", — написав один із фанатів.

Нагадаємо, 58-річна актриса Демі Мур 13 років була одружена з "міцним горішком" Брюсом Віллісом. У них три дочки. Всіх дівчаток акторка народжувала вдома у присутності Брюса, який допомагав дочкам народитися. Шлюб Демі Мур та Брюса Вілліса вважали зразковим. Проте він раптово розпався. Попри розставання, колишнє подружжя зуміло зберегти теплі стосунки.

Що відомо про дочок Демі Мур

Старша донька знаменитих батьків — 33-річна Румен Вілліс — акторка. Вона знялася у фільмах "Заручник", "Домашній кролик", "Розлучення в жіночому суспільстві" та "Одного разу в Голлівуді".

Середня дочка Демі та Брюса — 30-річна Скаут Вілліс — фемактивістка. В дитинстві вона знялася в кількох фільмах — "Бандити", "Сніданок майстрів" та "Червона літера", але в дорослому віці не захотіла продовжувати кінокар'єру і зосередилася на цікавіших для неї темах. Скаут відома як активістка, що відстоює права жінок, ходила топлес вулицями Нью-Йорка на знак протесту проти лицемірної політики Instagram.

Молодша донька знаменитостей — 28-річна Талулла Вілліс — художниця та фотографиня. Дівчина тривалий час боролася із розладом харчової поведінки та депресіями, через що привертала увагу преси. Талулла має власну лінію товарів, які прикрашені її авторськими ілюстраціями.

У травні минулого року молодша дочка Демі Мур оголосила про заручини з молодим режисером Діллоном Бассом.

Як писав раніше Фокус, 67-річний Брюс Вілліс більше не зніматиметься в кіно, оскільки в нього діагностували афазію.