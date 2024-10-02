"Це важко": дочка невиліковно хворого Брюса Вілліса показала фото з батьком

Таллула не стала уточнювати, коли саме були зроблені фотографії з актором.

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30-річна Таллула, дочка тяжкохворого голлівудського актора Брюса Вілліса, який бореться з лобно-скроневою деменцією, та акторка Демі Мур, поділилася на своїй сторінці в соцмережі трьома знімками.

На першому з них Брюс – у сірій смугастій футболці та штанах стоїть позаду своєї доньки і цілує її в голову, а на ній — чорний светр із написом Hey "(Привіт).

Фото: Instagram buuski

На другому фото Таллула в білій футболці та джинсовому комбінезоні насолоджується локшиною зі своїм батьком, який сидить поруч у чорному светрі поверх білої футболки.

Фото: Instagram buuski

Третій знімок зображує Брюса, який посміхається, сидячи в сірій толстовці з капюшоном і синіх джинсах, поки Таллула читає альбом зі статтями про нього.

Фото: Instagram buuski

"Ей, я так люблю цього хлопця, і відчувати почуття — це важко. Але я так вдячна за те, що дозволяю їм текти крізь мене зараз, а не відключаюся від цього!" — ідеться в підписі.

Вона додала, що фотографії були "з архівів вічності", тому незрозуміло, коли вони були зроблені насправді.

Знімки з'явилися всього за кілька днів після того, як його бачили доволі втомленим під час рідкісної прогулянки в Брентвуді минулого тижня.

Нещодавно Таллула розповіла, що в 29 років у неї діагностували аутизм.

"Багато років мені ставили неправильний діагноз. Лише в 29 років я дізналася про свій діагноз, що дуже поширено, особливо серед дорослих жінок", — зізналася молодша дочка Демі Мур і Брюса. Актриса додала, що найбільше боролася із сенсорними проблемами, "тому вона дуже чутлива до світу".

Озвучений діагноз вплинув на її життя: вона відчула полегшення.

"Я думала, що я дуже зламана. Тож дізнатися, що ті елементи мене, які я вважала недугами або неправильними, або просто надто великими для цього світу, насправді в порядку, і для них просто потрібно трохи більше інструментів, розумієте?" — сказала міс Вілліс.

Раніше Фокус писав, що друга дружина Брюса Вілліса показала їхніх дочок, які підросли.