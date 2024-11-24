Охоронці, няні, перукарі: з ким крутили романи голлівудські зірки (фото)

Нерідко робочі стосунки перетікають у службові романи, а іноді справа і зовсім доходить до шлюбу. Таке відбувається не стільки в офісах, а й у світі шоу-бізнесу.

На роботі зазвичай не схвалюють романтичні стосунки з начальником, але все змінюється, коли начальник — знаменитість. Насправді, багато зірок зустрічалися з людьми, які працювали на них, від охоронців до нянь і перукарів, повідомляє Тoofab.

Ітан Гоук

Ітан Гоук Фото: Вiкiпедiя

Дружина Ітана Гоука, Раян Шохьюз, колись працювала нянею в його родині. Хоча він все ще був одружений з Умою Турман, коли вони вперше зустрілися, Ітан каже, що їхній роман розпочався тільки через кілька років після його розриву з Умою.

"Я познайомився з Раян через свого літературного агента, і вона справді була однією з нянь Майї та Левона під час зйомок фільму. Після недовгого періоду роботи на мене Раян повернулася в Колумбію, щоб продовжити навчання в університеті. Тоді не було жодних скандальних думок чи дій. У наступні роки мій шлюб розпався через безліч причин, які не були навіть віддалено пов'язані з Раян", — зізнався Гоук.

Хайді Клум

Хайді Клум Фото: Getty Images

У 2012 році стосунки Гайді Клум з охоронцем її сім'ї Мартіном Кірстеном стали романтичними. На той момент Мартін працював на Гайді вже чотири роки — задовго до її розлучення з колишнім чоловіком Сілом. Незабаром після того, як пара розлучилася, Гайді і Мартін почали зустрічатися, і він став важливою частиною сім'ї.

"Мартін — чудова людина, він був із нашою сім'єю останні чотири роки. Він піклувався про наших чотирьох дітей і дуже нам допоміг. Я довіряю йому життя моїх дітей", — поділилася вона в ток-шоу Кеті Курик.

Робін Вільямс

Робін Вільямс Фото: Getty Images

Друга дружина Робіна Вільямса, Марша Гарсес, працювала нянею в його родині, коли вони вперше зустрілися. У той час він все ще був одружений зі своєю першою дружиною, Валері Веларді. Пізніше Марша працювала помічницею Робіна, і після того, як він розлучився з Валері. Хоча неясно, коли насправді почався їхній роман, пара в кінцевому підсумку

Патрік Демпсі

Патрік Демпсі Фото: Getty

Коли Патрік Демпсі вперше зустрів свою дружину Джилліан, вона працювала перукарем. Патрік прийшов до її салону, щоб вона його підстригла, і зрозумів, що вона та сама "з того моменту", як побачив її. Тим часом Джилліан каже, що спочатку вона подумала, що зустріч із Патріком була розіграшем. На той час обидва були у стосунках. Після розлучення з колишніми у них закрутився бурхливий роман. Закохані пов'язали себе узами шлюбу 1999 року.

Памела Андерсон

Памела Андерсон Фото: Getty Images

Памела Андерсон познайомилася зі своїм колишнім чоловіком Деном Гейхерстом, коли він робив ремонт у її будинку на острові Ванкувер на початку 2020 року. Коли почалася пандемія, пара в підсумку замкнулася разом і закохалася. У міру розвитку їхніх стосунків Ден також став охоронцем Памели. Напередодні Різдва того ж року вони пов'язали себе узами шлюбу.

"Він працював тут, а я застрягла тут під час COVID, і ми трималися разом", — пояснила Памела на одному з шоу. Кохання швидко минуло, і вони розлучилася 2022 року.

Анастейша

Анастейша Фото: Вiкiпедiя

Анастейша вийшла заміж за свого друга і охоронця Вейна Ньютона 2007 року. Сталося це після того, як він мало не загинув, захищаючи зірку. Преса навіть порівняла їхній роман із сюжетом фільму "Охоронець" із Кевіном Костнером і Вітні Г'юстон. Однак через три роки вони розлучилися. Співачка повідомила, що більше не почувається щасливою у шлюбі.

Нагадаємо, 20 листопада Фокус писав про те, що актриса і модель Софія Вергара розлучилася зі своїм бойфрендом.