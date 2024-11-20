"Тепер я вільна": Софія Вергара розлучилася зі своїм бойфрендом (фото)

Роман Софії Вергари з відомим хірургом-ортопедом тривав недовго. Нині зірка "Грізельди" самотня і шукає нове кохання.

Колумбійська й американська акторка та модель Софія Вергара після розставання з хірургом Джастіном Саліманом намагається налагодити своє життя і знайти нове кохання, але це легше сказати, ніж зробити. Останнім часом вона заробила репутацію дівчини, з якою неможливо зустрічатися, пише RadarOnline, посилаючись на свої джерела

"Це сумно для Софії, тому що вона дійсно думала, що Джастін був іншим. Вона сказала, що він був усім, що вона шукала, але не знайшла в інших стосунках. Але зрештою закохані розлучилися. Вона не звертає на це уваги і знову виходить у світ, бо не хоче довго залишатися сама. Софії, можливо, доведеться скоригувати деякі свої очікування щодо чоловіків, якщо вона хоче знайти по-справжньому тривалі стосунки", — сказав інсайдер.

Актриса Софія Вергара з колишнім чоловіком Джо Манганьєлло Фото: Getty Images

Відомо, що Вергара у квітні оформила розлучення з кіноактором Джо Манганьєлло, а незабаром опублікувала фотографії свого відпочинку з новим бойфрендом Джастіном Саліманом. Минулого місяця вона натякнула на свій статус самотньої дівчини, а зараз модель уже не приховує розриву з хірургом: "Тепер я вільна, тож...".

"Вона шукає нового партнера і в неї дуже високі очікування. Їй потрібен чоловік високий і красивий, суперуспішний, альфа-самець, який буде балувати її, як принцесу. Усі хочуть бачити її щасливою, але їй, можливо, доведеться відмовитися від деяких вимог, щоб знайти вічне кохання", — прокоментувало самотність Вергари джерело.

Раніше, 16 вересня, Фокус писав про те, що Софія Вергара в шикарній сукні вийшла на червону доріжку Emmy Award.