Телохранители, няни, парикмахеры: с кем крутили романы голливудские звезды (фото)

Нередко рабочие отношение перетекают в служебные романы, а иногда дело и вовсе доходит до брака. Такое происходит не столько в офисах, но и в мире шоу-бизнеса.

На работе обычно не одобряют романтические отношения с начальником, но все меняется, когда начальник — знаменитость. На самом деле, многие звезды встречались с людьми, которые работали на них, от телохранителей до нянь и парикмахеров, сообщает Тoofab.

Итан Хоук

Итан Хоук Фото: Википедия

Жена Итана Хоука, Райан Шохьюз, когда-то работала няней в его семье. Хотя он все еще был женат на Уме Турман, когда они впервые встретились, Итан говорит, что их роман начался только через несколько лет после его разрыва с Умой.

"Я познакомился с Райан через своего литературного агента, и она действительно была одной из нянь Майи и Левона во время съемок фильма. После недолгого периода работы на меня Райан вернулась в Колумбию, чтобы продолжить учебу в университете. Тогда не было никаких скандальных мыслей или действий. В последующие годы мой брак распался из-за множества причин, которые не были даже отдаленно связано с Райан", — признался Хоук.

Хайди Клум

Хайди Клум Фото: Getty Images

В 2012 году отношения Хайди Клум с телохранителем ее семьи Мартином Кирстеном стали романтическими. На тот момент Мартин работал на Хайди уже четыре года — задолго до ее развода с бывшим мужем Силом. Вскоре после того, как пара рассталась, Хайди и Мартин начали встречаться, и он стал важной частью семьи.

"Мартин — замечательный человек, он был с нашей семьей последние четыре года. Он заботился о наших четверых детях и очень нам помог. Я доверяю ему жизнь моих детей", — поделилась она в ток-шоу Кэти Курик.

Робин Уильямс

Робин Уильямс Фото: Getty Images

Вторая жена Робина Уильямса, Марша Гарсес, работала няней в его семье, когда они впервые встретились. В то время он все еще был женат на своей первой жене, Валери Веларди. Позже Марша работала помощницей Робина, и после того, как он расстался с Валери. Хотя неясно, когда на самом деле начался их роман, пара в конечном итоге

Патрик Демпси

Патрик Демпси Фото: Getty

Когда Патрик Демпси впервые встретил свою жену Джиллиан, она работала парикмахером. Патрик пришел в ее салон, чтобы она его подстригла, и понял, что она та самая "с того момента", как увидел ее. Между тем, Джиллиан говорит, что сначала она подумала, что встреча с Патриком была розыгрышем. В то время оба были в отношениях. После развода с бывшими у них закрутился бурный роман. Влюбленные связали себя узами брака в 1999 году.

Памела Андерсон

Памела Андерсон Фото: Getty Images

Памела Андерсон познакомилась со своим бывшим мужем Дэном Хейхерстом, когда он делал ремонт в ее доме на острове Ванкувер в начале 2020 года. Когда началась пандемия, пара в итоге заперлась вместе и влюбилась. По мере развития их отношений Дэн также стал телохранителем Памелы. В канун Рождества того же года они связали себя узами брака.

"Он работал здесь, а я застряла здесь во время COVID, и мы держались вместе", — объяснила Памела на одном из шоу. Любовь быстро прошла, и они рассталась в 2022 году.

Анастейша

Анастейша Фото: Википедия

Анастейша вышла замуж за своего друга и телохранителя Уэйна Ньютона в 2007 году. Произошло это после того, как он чуть не погиб, защищая звезду. Пресса даже сравнила их роман с сюжетом фильма "Телохранитель" с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон. Однако через три года они развелись. Певица сообщила, что больше не чувствует себя счастливой в браке.

Напомним, 20 ноября Фокус писал о том, что актриса и модель София Вергара рассталась со своим бойфрендом.