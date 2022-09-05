Папараці зняли рідкісний вихід хворого Брюса Вілліса (фото)

Через важку хворобу актор остаточно пішов з кіно.

67-річного американського кіноактора Брюса Вілліса помітили папараці під час прогулянки з другом. Про це пише Daily Mail.

"Міцний горішок" відправився на сніданок у Санта-Моніці, де його помітили і напередодні увечері. Для вересневої прогулянки зірка фільму "Шосте відчуття" обрав білу сорочку, сірі штани та світлу бейсболку. На ногах Брюса Вілліса були чорні кросівки.

За словами журналістів видання, під час свого рідкісного виходу на публіку кіноактор виглядав підтягнутим та щасливим.

[ + – ] Брюс Вілліс у Санта-Моніці

На початку весни 2022 67-річному Брюсу Віллісу поставили діагноз "афазія", який кардинально вплинув на його мовлення та письмо. Знаменитий кіноактор був змушений раніше часу піти на пенсію.

Як відомо, на зйомках картини "Скло" легендарний кіноактор навіть не посміхався, а його постійно супроводжував помічник, аби спрямовувати Вілліса під час ходьби.

Наразі Вілліс та його дружина Емма Гемінг проводять більшу частину часу разом удома.

[ + – ] Брюс Вілліс з дружиною

Нагадаємо, через важку хворобу Брюс Вілліс остаточно закінчив свою акторську кар'єру.

Також Фокус писав про те, чому Брюс Вілліс продовжував зніматися у кіно, знаючи про свою хворобу.