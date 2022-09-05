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Стиль жизни

Папарацци сняли редкий выход больного Брюса Уиллиса (фото)

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Фото: Getty Images | Брюс Уиллис

Из-за тяжелой болезни актер окончательно ушел из кино.

67-летнего американского киноактера Брюса Уиллиса заметили папарацци во время прогулки с другом. Об этом пишет Daily Mail.

"Крепкий орешек" отправился на завтрак в Санта-Монике, где его заметили и накануне вечером. Для сентябрьской прогулки звезда фильма "Шестое чувство" выбрал белую рубашку, серые брюки и светлую бейсболку. На ногах Брюса Уиллиса были черные кроссовки.

По словам журналистов, во время своего редкого выхода на публику киноактер выглядел подтянутым и счастливым.

Брюс Уиллис в Санта-Монике

В начале весны 2022 67-летнему Брюсу Уиллису поставили диагноз "афазия", который кардинально повлиял на его речь и письмо. Знаменитый киноактер был вынужден раньше времени уйти на пенсию.

Как известно, на съемках картины "Стекло" легендарный киноактер даже не улыбался, а его постоянно сопровождал помощник, чтобы направлять Уиллиса во время ходьбы.

В настоящее время Брюс Уиллис и его жена Эмма Хеминг проводят большую часть времени вместе дома.

Брюс Уиллис с женой

Напомним, из-за тяжелой болезни Брюс Уиллис окончательно закончил свою актерскую карьеру.

Также Фокус писал о том, почему Брюс Уиллис продолжал сниматься в кино, зная о своей болезни.