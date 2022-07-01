Адвокат Брюсса Уиллиса рассказал, почему актер снимался, будучи уже больным

По словам продюсера Рэндалла Эмметта, долгое время он не знал о том, что у Брюса проблемы со здоровьем.

Адвокат голливудского актера Брюса Уиллиса Мартин Сингер заявил, что его клиент продолжил работать после того, как у него диагностировали афазию, потому что хотел этого, поэтому продюсер Рэндалл Эмметт продолжал снимать фильмы со звездой, несмотря на ухудшение его здоровья. Таким образом он отреагировал на разоблачение последнего газетой Los Angeles Times, журналисты которой утверждали, что продюсер эксплуатировал нездорового Уиллиса.

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"Мой клиент продолжал работать после того, как ему поставили медицинский диагноз, потому что он хотел работать и был в состоянии это делать, как и многие другие люди с диагнозом афазия, способные продолжать работать… Поскольку мистер Уиллис появлялся в этих фильмах, они могли получить финансирование. Это привело к тому, что буквально тысячи людей получили работу, многие во время пандемии COVID-19", – подчеркнул юрист.

В расследовании сделано много заявлений об Эммете. В частности, авторы утверждают, что Уиллис снялся еще в пяти фильмах с Эмметом за 15 месяцев после съемок "Полночи в злаковом поле", где уже были очевидны его проблемы со здоровьем. Согласно статье LA Times, Уиллис изо всех сил пытался снять эпизод в сентябре 2020 года, в которой он выбил дверь. Эммет был режиссером фильма и пытался помочь ему правильно оформить сцену. Однако, когда это не сработало, Рэндалл покинул съемочную площадку "в отчаянии".

[ + – ] "Полночь в злаковом поле" – один из последних фильмов в карьере Уиллиса

"Я сделал что-то неправильно?", – обратился Уиллис к членам съемочной группы.

Бывшая невеста Эммета Лала Кент призналась, что Рэндалл звонил ей в слезах.

"Я больше не могу этого делать. Это так грустно. Брюс не может вспомнить ни одной из своих реплик. Он не знает, где находится", – говорил режиссер. При этом он уверяет, что не знал о проблемах со здоровьем у актера, хотя для многих это был "секрет полишинеля".

"Наш координатор трюков упомянул, что ему трудно. Было видно, что Уиллис борется. Нужно быть слепым, чтобы не видеть, как он борется", – сообщила журналистам Алисия Хаверланд, задействованная в работе над картиной.

С 2006 года Брюс снялся в общей сложности в двух дюжинах фильмов с фирмой Эммета Emmett/Furla Oasis, "и темпы производства росли по мере ухудшения здоровья Уиллиса".

Напомним, семья актера подтвердила его диагноз и сообщила о том, что он уходит из кино. Карьера Уиллиса длилась почти 45 лет, и он сыграл знаковые роли в таких фильмах как "Криминальное чтиво", "Крепкий орешек", "Шестое чувство", "Неуязвимый" и многих других проектах.