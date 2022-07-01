Адвокат Брюсса Вілліса розповів, чому актор знімався, будучи вже хворим

За словами продюсера Рендалла Емметта, довгий час він не знав про те, що Брюс має проблеми зі здоров'ям.

Адвокат голлівудського актора Брюса Вілліса Мартін Сінгер заявив, що його клієнт продовжив працювати після того, як в нього діагностували афазію, тому що хотів цього, тому продюсер Рендалл Емметт продовжував знімати фільми із зіркою, незважаючи на погіршення його здоров'я. Так він відреагував на викриття останнього газетою Los Angeles Times, журналісти якої стверджували, що продюсер експлуатував нездорового Вілліса.

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"Мій клієнт продовжував працювати після того, як йому поставили медичний діагноз, тому що він хотів працювати й міг це робити, як і багато інших людей із діагнозом афазія здатні продовжувати працювати... Оскільки містер Вілліс з'являвся в цих фільмах, вони могли отримати фінансування. Це призвело до того, що буквально тисячі людей отримали роботу, багато хто під час пандемії COVID-19", — наголосив юрист.

У розслідуванні зробили багато заяв про Еммета. Зокрема автори стверджують, що Вілліс знявся ще в п'яти фільмах із Емметом за 15 місяців після зйомок "Північ у злаковому полі", де вже були очевидні його проблеми зі здоров'ям. Згідно зі статтею LA Times, Вілліс щосили намагався зняти епізод у вересні 2020 року, в якій він вибив двері. Еммет був режисером фільму та намагався допомогти йому правильно оформити сцену. Однак, коли це не спрацювало, Рендалл залишив знімальний майданчик "у розпачі".

[ + – ] "Північ у злаковому полі" — один із останніх фільмів у кар'єрі Вілліса

"Я зробив щось неправильно?" — звернувся Вілліс до членів знімальної групи.

Колишня наречена Еммета Лала Кент зізналася, що Рендалл дзвонив їй у сльозах.

"Я більше не можу цього робити. Це так сумно. Брюс не може згадати жодну зі своїх реплік. Він не знає, де перебуває", — говорив режисер. При цьому він запевняє, що не знав проблем зі здоров'ям у актора, хоча для багатьох це був секрет Полішинеля.

"Наш координатор трюків згадав, що йому важко. Було видно, що Вілліс бореться. Потрібно бути сліпим, щоб не бачити, як він бореться", — повідомила журналістам Алісія Гаверланд, задіяна в роботі над стрічкою.

Із 2006 року Брюс знявся у двох дюжинах фільмів із фірмою Еммета Emmett/Furla Oasis, "і темпи виробництва зростали в міру погіршення здоров'я Вілліса".

Нагадаємо, сім'я актора підтвердила його діагноз і повідомила про те, що він іде з кіно. Кар'єра Вілліса тривала майже 45 років, і він зіграв знакові ролі в таких фільмах як "Кримінальне чтиво", "Міцний горішок", "Шосте чуття", "Невразливий" і багатьох інших проєктах.