Брюс Уиллис получил "фейкового" двойника: как легендарного актера вернут на экраны

Технология Deepfake уже позволила Брюсу Уиллису сняться в российском сериале, ни разу не посетив площадку.

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Актер Брюс Уиллис первым среди голливудских актеров продал права на создание своего "цифрового двойника" для съемок. Об этом стало известно таблоиду The Telegraph.

Брюс Уиллис разрешил использовать его внешность американской компании Deepcake, специализирующаяся на создании "цифровых двойников" по технологии Deepfake — это метод синтеза изображений на основе искусственного интеллекта, который заменяет одни элементы видео на другие. Очень часто его используют, чтобы подставить лицо известного человека на кадры, в которых он никогда не снимался.

В 2021 году усилиями Deepcake Брюс Уиллис появился в рекламном проекте российского мобильного оператора "Мегафон", ни разу не побывав на съемочной площадке. Актер засветился в сериале "Напарники" вместе с российской звездой Азаматом Мусагалиевым, его режиссером выступил небезызвестный Илья Найшуллер. Для создания персонажа Deepcake использовала базу из 34 тысяч кадров фильмов и роликов с участием Брюса Уиллиса, наложив лицо Брюса Уиллиса на другого актера, который поучаствовал в съемках вживую.

"Мне понравилась точность, с которой получился мой персонаж. Это мини-фильм в привычном для меня жанре комедийного боевика. Для меня это отличная возможность вернуться в прошлое. С появлением современных технологий, даже находясь на другом континенте, я могла общаться, работать и участвовать в съемках. Это очень новый и интересный опыт, и я благодарю всю нашу команду", — прокомментировал Брюс Уиллис.

Довольный результатом, актер официально разрешил Deepcake использовать его внешность в других проектах. Это позволит Брюсу Уиллису снова появляться на экранах, несмотря на афазию — болезнь, из-за которой у людей возникают проблемы с речью.

Компания Deepcake предлагает услуги по созданию компьютерной графики за весьма скромную сумму, которая составляет лишь небольшую часть от гонорара актеров уровня Брюса Уиллиса. Технологии на базе ИИ позволяют возвращать на экраны умерших или постаревших звезд, а также омолаживать их внешность. Кроме того, они во много упрощают работу съемочных команд, ведь актерам не нужно лично приезжать, тратиться на дорогу, согласовывать графики и терпеть другие неудобства.

В марте 2022 года стало известно, что Брюс Уиллис не будет сниматься в кино из-за болезни. Врачи диагностировали у него афазию (разновидность деменции), которая провилась в ухудшении памяти и речи. Семья актера объявила о его фактическом уходе на пенсию.

Позднее актриса и модель Эмма Хеминг-Уиллис высказалась о болезни своего мужа Брюса Уиллиса. По его словам, узнав об афазии, супруги начали искать новые хобби. Эмма также поделилась, что вынуждена учиться жить вместе с больным Брюсом Уиллисом, которому требуется особый уход.